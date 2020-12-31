Стали известны последние слова Армена Джигарханяна

Стали известны одни из последних слов покойного актера Армена Джигарханяна. Он произнес их в больнице в разговоре с одной из медсестер, которая пока предпочла остаться анонимной.

Родные и друзья Джигарханяна говорили, что много разговаривали с ним перед его смертью. Однако медсестра опровергла саму возможность этого процесса. Во-первых, актера почти никто не навещал, во-вторых, он уже не мог вести обычные беседы.

«Поддерживать диалог не мог. Но мог, например, мне сказать: „Подойди ко мне. Как дела?“. И я отвечала ему: „Нормально, Армен Борисович. А как у вас дела?“, — рассказала медсестра сайту KP.RU. — И он один раз мне сказал: „Знаешь, я никому не нужен. Я всю жизнь играл и жизнь свою проиграл“».

Армен Джигарханян умер 14 ноября в Москве от остановки сердца на фоне многочисленных осложнений, связанных с диабетом. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с могилой единственной дочери.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-супруга Армена Джигарханяна рассказала о том, какими были его последние дни.