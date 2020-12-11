Власова ответила на слова Цымбалюк-Романовской о мучительной смерти Джигарханяна

Бывшая жена покойного Армена Джигарханяна Татьяна Власова опровергла слова бывшей возлюбленной актера, Виталины Цымбалюк-Романовской, о его мучениях перед смертью. Она рассказала в программе «Пусть говорят», какими были последние дни народного артиста СССР.

Ранее последняя жена актера заявила, что ее экс-супруг умирал тяжело, всеми брошенный.

«По-моему, у нее диагноз какой-то. Ну, как можно столько врать?» — возмутилась Власова.

Она рассказала, что приехала ухаживать за Джигарханяном во время пандемии.

«Он ждал, он знал, что вот сейчас я появлюсь. Как ребенок просто. Сидел и на дверь смотрел. А я не могла подойти, обнять, поцеловать, потому что меня сразу в отдельную комнату — карантин», — поведала она трогательную историю их воссоединения.

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По словам Власовой, Армен Джигарханян знал, что скоро покинет этот мир. Однако он не жаловался на боль и даже шутил с друзьями, что «пора, но никак не умру».

«Наблюдала человека уходящего. Он становился все молчаливее, — призналась Власова. — Но не было таких: „Я умираю, прощайте“. Таких слов не было совсем».

Власова поведала, что последние месяцы они с артистом были почти неразлучны. Жалеет она лишь о том, что не была с ним все 24 часа в сутки.

«Хотелось побыть вдвоем. Все время говорил, что он меня любит. Мне почему-то не верят. Наверное, он говорил то, что чувствовал, — добавила женщина. — „Как ты намучилась“, „Ты самая лучшая жена“. Такие вещи. Он знал, что он уходит».

А вот время после расставания и период брака Джигарханяна с Виталиной они не обсуждали. Власова возмущена, что Цымбалюк-Романовская говорит про нее, будто она бросила мужа ради жизни в США.

«Как бросила, когда мы с ним потихонечку туда переезжали. Мы как бы на два дома жили, ему там так нравилось. Погода, там же всегда тепло, напоминало Ереван», — заявила Власова, проживающая в американском Далласе, штат Техас.

Зрители программы не смогли определиться, кому верить в истории с Джигарханяном.

«Не верю Власовой»;

«Она сама себе верит? „Мы с ним потихонечку переезжали“. Это так называется?»;

«Я за Виталину»;

«Между ними такое расстояние, а она говорит, что мы никогда не расставались! Если не Виталина, то была бы другая женщина», — написали они в комментариях к новому выпуску.

Единственный сын Татьяны Власовой — Степан Джигарханян. Он профессиональный игрок в покер из Лас-Вегаса, пасынок покойного актера, которому тот дал свою фамилию. Родная дочь Джигарханяна умерла много лет назад. В сети у него плохая репутация заядлого картежника, который постоянно нуждается в деньгах для покрытия своих долгов.

Ранее 5-tv.ru писал, что пасынок Джигарханяна обвинил Цымбалюк-Романовскую в аферах с имуществом артиста.