Шесть человек сгорели в чудовищном пожаре в Чувашии

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Алиса Маркова
Срочная новость 1 016

Трагедия произошла около пяти часов утра в первый день нового года.

Шесть человек сгорели в чудовищном пожаре в Чувашии

Фото: depositphotos / stocksnapper

Шесть человек стали жертвами чудовищного пожара в Чувашии. Трагедия произошла около пяти часов утра в первый день нового года в деревне Орнары Урмарского района. В настоящий момент пожар локализован, однако тушение частного дома продолжается. На месте работают 24 сотрудника МЧС, задействовано пять единиц техники. Информация о причинах и обстоятельствах трагедии пока не сообщается. Неизвестны также личности погибших.

МЧС РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал о деталях смертельного пожара в Чувашии. Среди погибших оказались дети.

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