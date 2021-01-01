Шесть человек сгорели в чудовищном пожаре в Чувашии

Шесть человек стали жертвами чудовищного пожара в Чувашии. Трагедия произошла около пяти часов утра в первый день нового года в деревне Орнары Урмарского района. В настоящий момент пожар локализован, однако тушение частного дома продолжается. На месте работают 24 сотрудника МЧС, задействовано пять единиц техники. Информация о причинах и обстоятельствах трагедии пока не сообщается. Неизвестны также личности погибших.

МЧС РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал о деталях смертельного пожара в Чувашии. Среди погибших оказались дети.