Сгоревшими в чудовищном пожаре в Чувашии оказалась семья с тремя маленькими детьми

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Алиса Маркова
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Трагедия произошла около пяти часов утра 1 января. Обстоятельства ЧП выясняются.

Сгоревшими в чудовищном пожаре в Чувашии оказалась семья с тремя маленькими детьми

Фото: Depositphotos / eppic

Сгоревшими в чудовищном пожаре в Чувашской республике оказалась семья из шести человек с тремя маленькими детьми. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете. Трагедия произошла около пяти часов утра 1 января в частном доме в деревне Орнары Урмарского района.

МЧС РФ

По предварительным данным, в доме произошло возгорание, из-за которого здание сгорело дотла. На место оперативно выехали сотрудники МЧС. Потушив строение они обнаружили останки шестерых человек: троих взрослых и троих детей 2010-го, 2013-го и 2016-го годов рождения.

Известно, что в момент пожара в доме находился 51-летний хозяин жилища, его сожительница и две ее дочери с детьми одной из них. Мужчина единственный кому удалось выжить.

По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте работают сотрудники МЧС, следователи и криминалисты. Выясняются обстоятельства и причины пожара. Назначены пожарно-техническая, медицинская, генетическая и другие экспертизы.

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