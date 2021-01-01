Сын Валерии назвал дочь в честь себя и жены
Арсений и Лиана Шульгины придумали необычный вариант имени для своего первенца.
Фото, видео: Instagram @lianashulginaa
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин стал отцом. Для малышки придумали необычное имя. Об этом на своей странице в Instagram написала новоиспеченная мать Лиана Шульгина. Девочку назвали Селин.
«Сеня + Лиана = Селин», — объяснила молодая мама.
Лиана Шульгина добавила, что дочка родилась в красивую дату — 01.01.2021. Девушка также призналась в любви своему супругу, который, по ее словам, всегда был рядом.
Подписчики заполнили комментарии поздравлениями. Девочке и ее родителям пожелали здоровья и счастья. Фанаты молодой семьи оценили имя Селин.
«Очень красивое имя»;
«Поздравляю вас! Теперь жизнь обретает иной смысл!!! Крепких ночей! Растите и здоровенькими!»;
«Волшебство», — написали пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru писал, что сын Валерии опубликовал первые фото с новорожденной дочерью.
Читайте также
93%
0.22 90.79
0.11
Нашли ошибку?