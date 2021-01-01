Сын Валерии назвал дочь в честь себя и жены

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Анна Васильева
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Арсений и Лиана Шульгины придумали необычный вариант имени для своего первенца.

Фото, видео: Instagram @lianashulginaa

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин стал отцом. Для малышки придумали необычное имя. Об этом на своей странице в Instagram написала новоиспеченная мать Лиана Шульгина. Девочку назвали Селин.

«Сеня + Лиана = Селин», — объяснила молодая мама.

Лиана Шульгина добавила, что дочка родилась в красивую дату — 01.01.2021. Девушка также призналась в любви своему супругу, который, по ее словам, всегда был рядом.

Instagram @lianashulginaa

Подписчики заполнили комментарии поздравлениями. Девочке и ее родителям пожелали здоровья и счастья. Фанаты молодой семьи оценили имя Селин.

«Очень красивое имя»;

«Поздравляю вас! Теперь жизнь обретает иной смысл!!! Крепких ночей! Растите и здоровенькими!»;

«Волшебство», — написали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Валерии опубликовал первые фото с новорожденной дочерью.

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