Сын Валерии опубликовал первые фото с новорожденной дочерью
Девочка родилась в красивую дату — 01.01.2021.
Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин опубликовал на своей странице в Instagram первые фото с женой и новорожденной дочерью. Девочка родилась в красивую дату — 01.01.2021.
«Ты появилась на этот свет <…> Лучшее начало года. Лучший подарок на Новый год», — подписал снимки с женой и дочерью сын Валерии.
Также он привел цитату своей жены Лианы Шульгиной.
«Комочек счастья, плод нашей большущей любви. ️Спасибо тебе, солнышко. Я тебя очень-очень люблю», — призналась молодая мама.
В комментариях подписчики массово поздравляют родителей и всех членов семьи Валерии с радостным событием. К поздравлениям присоединилась и сама певица.
«Это лучший подарок для всех нас. Люблю. Лианочка, малышка, ты такая мужественная. Спасибо тебе», — написала Валерия.
Ранее 5-tv.ru сообщал о самочувствии Лианы Шульгиной и ее новорожденной дочери. Об этом рассказал муж Валерии продюсер Иосиф Пригожин. Он уверен, что девочка сможет пожить в XXII веке.
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