Сын Валерии опубликовал первые фото с новорожденной дочерью

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Игорь Рязов
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Девочка родилась в красивую дату — 01.01.2021.

Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин опубликовал на своей странице в Instagram первые фото с женой и новорожденной дочерью. Девочка родилась в красивую дату — 01.01.2021.

«Ты появилась на этот свет <…> Лучшее начало года. Лучший подарок на Новый год», — подписал снимки с женой и дочерью сын Валерии.

Instagram @shulgin arseniy_shulgin

Также он привел цитату своей жены Лианы Шульгиной.

«Комочек счастья, плод нашей большущей любви. ️Спасибо тебе, солнышко. Я тебя очень-очень люблю», — призналась молодая мама.

В комментариях подписчики массово поздравляют родителей и всех членов семьи Валерии с радостным событием. К поздравлениям присоединилась и сама певица.

«Это лучший подарок для всех нас. Люблю. Лианочка, малышка, ты такая мужественная. Спасибо тебе», — написала Валерия.

Сын Валерии опубликовал первые фото с новорожденной дочерью

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Instagram @arseniy_shulgin

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Instagram @arseniy_shulgin

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Instagram @arseniy_shulgin

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Instagram @arseniy_shulgin

Ранее 5-tv.ru сообщал о самочувствии Лианы Шульгиной и ее новорожденной дочери. Об этом рассказал муж Валерии продюсер Иосиф Пригожин. Он уверен, что девочка сможет пожить в XXII веке.

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