Названа неожиданная причина, почему Петербург догнал Москву по новым случаям COVID

Последние данные о численности инфицированных COVID-19 в Санкт-Петербурге напугали общественность: показатели ежедневного прироста пациентов в Северной столице и Москвы почти сравнялись — 3738 и 3851 человек соответственно. Жители городов гадают: неужели болезнь в городе на Неве прогрессирует?

За ответом на этот вопрос 5-tv.ru обратился к ведущему вирусологу, академику РАН Виталию Звереву. Недолго думая, эксперт пояснил: причина резкого скачка уровня заболеваемости коронавирусом в Петербурге может быть в увеличении числа сделанных тестов и анализов.

«Вы посмотрите, ведь это в последние дни. Надо смотреть, сколько анализов было сделано. Если в Питере их стали делать больше, то, может быть, из-за этого такое количество. Здесь много факторов: погодные условия разные, соблюдение правил — все по-разному относятся», — подчеркнул ученый.

Он отметил, что в целом текущая ситуация была довольно прогнозируема. Петербург — центр притяжения туристов. И пока россияне не могут позволить себе выехать заграницу, будут выбирать наиболее популярные маршруты внутри страны вроде города на Неве.

«Очень многие в Питер поехали, насколько я знаю, отдыхать на праздники. Может быть еще из-за этого. Хотя, скорее, это — предпраздничная суета. Что-то закрыли, что-то оставили. Самое главное — нужно смотреть, сколько анализов было сделано. Потому что от этого очень многое зависит», — убежден Василий Зверев.

В преддверии Нового года власти Петербурга ввели ряд дополнительных ограничений с целью сдержать рост численности инфицированных COVID-19. Так, в частности, уже с 25 декабря все общепиты перешли на «урезанный» режим работы: заведения закрывались в 19.00, после чего могли работать исключительно навынос. С 28 декабря бары, кафе и рестораны в принципе не могли обслуживать людей в помещениях. Данная мера действует до 3 января 2021 года включительно.

Единственное послабление — в период праздников заведениям общественного питания разрешили принимать клиентов при условии, что для них оборудуют специальные «зимние» террасы.

Также правительство города запретило работу музеев и различных выставочных центров с 30 декабря по 10 января. На территории Северной столицы отменены все концерты, попасть в большой Ленинградский зоопарк на каникулах тоже нельзя.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал резкий рост уровня заболеваемости коронавирусом в Петербурге.