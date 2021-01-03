Онищенко объяснил, почему Петербург догнал Москву по новым случаям COVID-19 в сутки
Главный санитарный врач РФ обратил внимание на снижение суточного прироста числа заболевших коронавирусом в столице и заявил, что Москву, в отличие от Петербурга, защищают небесные хранители.
Фото, видео: depositphotos / massonforstock; 5-tv.ru
Врач-эпидемиолог, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко неожиданным образом прокомментировал статистику по числу заразившихся коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге. Тот факт, что показатели столицы, где по официальной статистике живет более 12 миллионов человек, и города на Неве, где примерно пять миллионов жителей, практически сравнялись, он объяснил вмешательством высших сил, оберегающих первопрестольную.
На данный момент в центральном городе страны число заболевших постепенно снижается, в то время как в Петербурге, несмотря на жесткие ограничения, показатели остаются прежними. За минувшие 24 часа в Москве коронавирусом заболел 3 851 человек, а в Северной столице — 3738.
«Эпидемический процесс в Москве идет более интенсивно, а Петербург включился позже. В Москве уже больше народа привитого и переболевших больше даже в пересчете на интенсивные показатели», — заметил Онищенко.
Геннадий Григорьевич добавил, что немаловажную роль сыграло то, как в двух крупнейших городах России подготовились к Новому году. Когда в Москве были закрыты Красная площадь и все центральные улицы, петербуржцы свободно гуляли по украшенным площадям. Более четкое исполнение обязательств по обеспечению безопасности граждан и ответственное отношение к их здоровью позволили Москве, в отличие от Петербурга, снизить число заболевших, уверен Онищенко.
Последней неожиданной причиной, по которой в столице стало сокращаться количество инфицированных, эпидемиолог назвал вмешательство высших сил, оберегающих город.
«Третье обстоятельство больше уже из сакральной области — сегодня Иона и Петр, небесные хранители Москвы. Из серии немедицинских предположений», — заявил главный санитарный врач РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Онищенко оценил опасность нового смертельного вируса, названного первооткрывателем Эболы «Болезнью Х».
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