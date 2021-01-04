«Тошнило каждый день»: Невестка Валерии рассказала о проблемах во время беременности
Лиана Шульгина родила дочь в первый день Нового года.
Фото: Instagram @lianashulginaa
Невестка знаменитой эстрадной певицы Валерии, Лиана Шульгина, призналась, что в период беременности столкнулась с сильным токсикозом. О проблемах, с которыми ей приходилось справляться за несколько месяцев до рождения ребенка, девушка рассказала в беседе с подписчиками в разделе сторис в Instagram.
Как оказалось, жена Арсения Шульгина мучилась примерно до 13 недели. Неприятные ощущения ее одолевали в первой половине дня.
«Тошнило до 13-14 часов дня каждый день и резко отпускало. Старалась вставать позже, когда просыпалась, сразу что-нибудь ела в постели, становилось легче. Мне назначали таблетки», — поделилась молодая мать.
Лекарства, прописанные врачом, не помогли. Из-за изжоги Лиане пришлось отказаться от них уже на второй день и справляться подручными средствами.
«Очень помогали леденцы и жвачка с сахаром!» — поделилась она с подписчиками своим секретом.
Малышка Селин родилась у Лианы и Арсения Шульгиных 1 января 2021 года — сразу после Нового года. Это первая внучка певицы Валерии.
Ранее 5-tv.ru писал, сколько килограммов набрала Лиана Шульгина за беременность.
Читайте также
93%
0.22 90.79
0.11
Нашли ошибку?