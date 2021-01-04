«Тошнило каждый день»: Невестка Валерии рассказала о проблемах во время беременности

Невестка знаменитой эстрадной певицы Валерии, Лиана Шульгина, призналась, что в период беременности столкнулась с сильным токсикозом. О проблемах, с которыми ей приходилось справляться за несколько месяцев до рождения ребенка, девушка рассказала в беседе с подписчиками в разделе сторис в Instagram.

Как оказалось, жена Арсения Шульгина мучилась примерно до 13 недели. Неприятные ощущения ее одолевали в первой половине дня.

«Тошнило до 13-14 часов дня каждый день и резко отпускало. Старалась вставать позже, когда просыпалась, сразу что-нибудь ела в постели, становилось легче. Мне назначали таблетки», — поделилась молодая мать.

Instagram @lianashulginaa

Лекарства, прописанные врачом, не помогли. Из-за изжоги Лиане пришлось отказаться от них уже на второй день и справляться подручными средствами.

«Очень помогали леденцы и жвачка с сахаром!» — поделилась она с подписчиками своим секретом.

Малышка Селин родилась у Лианы и Арсения Шульгиных 1 января 2021 года — сразу после Нового года. Это первая внучка певицы Валерии.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько килограммов набрала Лиана Шульгина за беременность.