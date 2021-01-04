«Тошнило каждый день»: Невестка Валерии рассказала о проблемах во время беременности

|
Анастасия Шадская
1 621

Лиана Шульгина родила дочь в первый день Нового года.

«Тошнило каждый день»: Невестка Валерии рассказала о проблемах во время беременности

Фото: Instagram @lianashulginaa

Невестка знаменитой эстрадной певицы Валерии, Лиана Шульгина, призналась, что в период беременности столкнулась с сильным токсикозом.  О проблемах, с которыми ей приходилось справляться за несколько месяцев до рождения ребенка, девушка рассказала в беседе с подписчиками в разделе сторис в Instagram. 

Как оказалось, жена Арсения Шульгина мучилась примерно до 13 недели. Неприятные ощущения ее одолевали в первой половине дня. 

«Тошнило до 13-14 часов дня каждый день и резко отпускало. Старалась вставать позже, когда просыпалась, сразу что-нибудь ела в постели, становилось легче. Мне назначали таблетки», — поделилась молодая мать. 

Instagram @lianashulginaa

Лекарства, прописанные врачом, не помогли. Из-за изжоги Лиане пришлось отказаться от них уже на второй день и справляться подручными средствами.

«Очень помогали леденцы и жвачка с сахаром!» — поделилась она с подписчиками своим секретом.

Малышка Селин родилась у Лианы и Арсения Шульгиных 1 января 2021 года — сразу после Нового года. Это первая внучка певицы Валерии.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько килограммов набрала Лиана Шульгина за беременность.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.88
0.22 90.79
0.11
ТОП-5 знаков зодиака, представительницы которых выйдут замуж в 2021 году

Последние новости

10:09
Высокие требования: рассекречены райдеры Шнурова и Пугачевой
9:56
Как восстановить режим сна после новогодних праздников? — советы сомнолога
9:44
ТОП-5 знаков зодиака, представительницы которых выйдут замуж в 2021 году
9:26
Украинские медики разоблачили ложь властей о вакцине «Спутник V»
9:11
Рожков из «Уральских пельменей» устроился работать на каток из-за пандемии
8:58
Запачканная глиной певица Максим в эротичном боди снялась в новом видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака
Как разбогатеть в 2021 году с помощью магического ритуала? — совет ясновидящей
Моргенштерн и Александр Васильев сделали ДНК-тест на отцовство
Порошенко объявил себя организатором провального задержания россиян в Белоруссии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Адвокат Алибасова боится за его жизнь
Новогоднее признание: Порошенко подставил россиян в Минске
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака