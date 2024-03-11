Психологи оценили, как домашние кошки влияют на работу хозяев

Наличие дома кошек хорошо влияет на тех, кто работает на удаленке. К такому выводу пришли британские психологи, пишет The Mirror.

По данным исследования, 63% из 700 владельцев кошек заявили, что питомцы их успокаивали во время дистанционной работы. 56% сообщили, что стали чувствовать себя не так одиноко. Более половины отметили, что у них значительно поднималось настроение, когда они видели, как кошки делают что-то забавное — это вдохновляло и придавало им сил. Некоторые сотрудники признались, что привыкли разговаривать с животными и обсуждать с ними проблемы, связанные с работой.

Наличие домашних животных, считают психологи, создает у их хозяев чувство «нормальности и жизни». При этом питомцы, вероятно, сами чувствуют себя лучше, когда нет необходимости долго ждать людей с работы.

Одна из специалисток посоветовала обустроить рабочее пространство так, чтобы можно было постоянно наблюдать за кошкой. Для нее следует создать такие условия, чтобы она могла найти для себя развлечение, не отвлекая хозяина от дел.

Как писал 5-tv.ru ранее, по данным китайских офтальмологов, при дистанционном обучении школьники теряют зрение в полтора раза быстрее.