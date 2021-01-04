Арабеск не удался: Волочкова едва не разбила нос, упав на ГУМ-катке

Новогодние праздники Анастасия Волочкова впервые проводит не у балетного станка. Звезда решила разнообразить досуг походом на ГУМ-каток. При этом взяла с собой двух напарниц — маленьких подруг Марию и Злату.

Артистка, в свойственной ей манере, планировала преподать девочкам необычный урок хореографии на льду, однако «танцы» не увенчались успехом. Эпичные кадры с места событий Анастасия опубликовала в своем Instagram.

Начинается прокат вполне хорошо: Волочкова в шубе и джинсах небесно-голубого цвета рассекает по ледяному полотнищу за ручку с четырехлетней Златой. Селебрити исполняет забавные пируэты, словно подражая профессиональным фигуристам. Малышка послушно смотрит на педагога и пытается повторить фигуры. Затем к Волочковой присоединяется подружка Мария, и начинается веселье!

В кадре — девочка и Анастасия, набрав скорость, пытаются исполнить экзерсис. Внезапно ребенок цепляется коньком за лед и падает, потянув за собой высокую балерину.

«Попытка сделать арабеск на льду — без падения не обошлось! После любого падения в жизни важно быстро подняться!» — философски подписала кадры Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Впрочем, и в этой ситуации есть чему радоваться. Вот, например, актрисе Анне Хилькевич повезло гораздо меньше, напоминает Дни.ру. Звезда умудрилась сломать нос на безобидной домашней вечеринке по случаю Нового года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему балерина Анастасия Волочкова в преддверии Нового года продала 20 квартир.