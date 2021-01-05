«У меня тяжелое заболевание»: экс-жена Аршавина объяснила, почему прячет лицо

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина объяснила подписчикам, почему в последнее время на всех фотографиях в социальных сетях прячет лицо. На нескольких снимках в Instagram Казьмина позирует, прикрывая нос рукой, что навело фолловеров на мысль о неудачной пластической операции и желании скрыть от публики ее результат.

Но, по словам Алисы, дело вовсе не в очередном визите к хирургу. Экс-жена спортсмена призналась, что корректировала нос, но не в этот раз. На прямой вопрос поклонницы: «Что с носом?» Казьмина прямо ответила — виной всему серьезные проблемы со здоровьем.

«Я болею не из-за неудачной пластики, у меня тяжелое заболевание аутоиммунной системы, были две операции, которые помогли сохранить жизнь по медицинским показаниям. Поэтому красивое лицо мое покромсала болезнь. А не домыслы людей о пластике и прочей ерунде», — написала Алиса.

Instagram @arshavina_alisia__mb

Одной из последних Казьмина выложила в своем микроблоге фотографию с открытым лицом. Но вид улыбающейся Алисы в шелковой комбинации еще больше смутил подписчиков. Многие заметили, что снимком она лишь подтвердила подозрения и доказала, что изменила форму носа.

«Господи, что вы с собой сделали?! Вы были такой красоткой, для чего эта пластика?! Кого удивлять, перед кем молодиться?! Правда, не понимаю!»

«Не понимаю… Для чего себя так уничтожать внешне. Было все прекрасно, а сейчас… Не понимаю»

«Майор ФСБ Гуинплен Аршавин»;

«Боже, я даже испугалась! Что она с собой сделала и зачем?»

«Алиса, ну вот ты же видишь, что неудачный фотошоп, ты нос хотела подправить, а телефон поплыл. Ну зачем ставить такое фото? И изображать счастливую улыбку одной в комнате? Вся тусовка стебется над тобой, все друг другу пересылают этот позор. Ну зачем ты так себя опускаешь? Я уже устала тебя защищать перед всеми», — писали комментаторы.

Instagram @arshavina_alisia__mb

Ранее 5-tv.ru рассказывал о злоключениях Андрея Аршавина с алиментами на многочисленных детей. Недавно футболист добился через суд уменьшения суммы выплат на троих детей от телеведущей Юлии Барановской.

Также 5-tv.ru писал, что адвокат Барановской Тимур Матвеев рассказал о махинациях Аршавина с алиментами, из-за которых Барановская еще ни копейки не получила на руки.