Родившая в 11 лет Валя Исаева устроила драку с дочерью в эфире

Валя Исаева, которая стала известна после рождения дочери в 11 лет, устроила конфликт с 21-летней Аминой в эфире программы на федеральном канале. Во время съемок между матерью и дочерью произошла драка.

Перед началом эфира ведущий напомнил историю Исаевой, которая более 20 лет назад появилась в студии канала с новорожденной дочерью. Тогда школьница заявляла, что хочет сама воспитывать ребенка.

Сейчас Валя выгнала дочь из дома и обвиняет ее в жестоком обращении. Амина, в свою очередь, заявила, что мать сама проявляла агрессию и она не избивала ее.

Во время разговора в студии между женщинами произошел конфликт. После слов Амины о том, что мать возложила на нее заботу о младших детях, Валя ударила дочь по лицу, схватила ее за волосы и попыталась повалить на пол. Ситуацию удалось остановить охране.

Позже Исаева объяснила свой поступок тем, что увидела у дочери фотографию интимного характера. Амина ответила, что хочет самостоятельно распоряжаться своей жизнью.

История Вали Исаевой стала широко известна после того, как 11-летняя девочка родила дочь. Девушка забеременела от молодого человека из Таджикистана. После этого она вместе с Хабибом Патахоновым воспитывала ребенка, а позднее в семье появились еще трое детей. В эфире федерального канала Исаева тогда рассказывала, что хочет сохранить семью и самостоятельно заботиться о дочери.

Ранее 5-tv.ru сообщал о судьбе Вали Исаевой, которая стала известна всей стране после рождения ребенка в 11 лет.

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