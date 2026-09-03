«Это тебе не карусели»: Виктория Боня отправила дочь в обычную школу

Виктория Боня отправила дочь в обычную школу

Телеведущая, блогер и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня отправила свою 14-летнюю дочь Анджелину учиться в обычную школу. Об этом знаменитость рассказала у себя в соцсетях.

До этого Анджелина почти два года училась дистанционно. Боне это не нравилось. В этом году телеведущая была твердо намерена перевести дочь в учебное заведение. Блогер уверена: только так ее ребенок сможет нормально социализироваться. Однако подростку такой расклад пришелся не по душе.

На видеоролике, который опубликовала Виктория, видно, как она подвозит Анджелину к школе. Уже выйдя из машины, подросток заявляет, что если ей не понравится, то мама должна будет немедленно ее забрать домой.

«Это тебе не карусели, чтобы тебе нравилось или не нравилось, это же школа», — сказала Боня дочери.

В ответ на это девочка лишь закатила глаза. К чему Виктория также отнеслась резко.

«Ничего не „фу“, нормальная школа. Вон, девчонки, как одеты, смотри!» — добавила телеведущая, отметив, что ученицы ходят без формы.

В конце видеоролика Боня пожелала дочери удачи в новой школе, а также обняла наследницу.

Ранее Виктория Боня пожаловалась подписчикам на хамское поведение Анджелины. Светская львица недовольна тем, как подросток с ней обращается. В частности, ей не нравится то, как она записана в телефоне у дочери.

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