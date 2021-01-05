Неадекватный петербуржец изрезал жену ножом и погиб, убегая от полиции

Неадекватный петербуржец изрезал жену ножом и погиб в попытке удрать от полицейских. Как стало известно 5-tv.ru, кровавая семейная драма произошла в квартире одного из домов на проспекте Просвещения ночью 5 января.

Стражей порядка на место вызвали, по всей видимости, соседи супружеской пары. Глава семейства угрожал свести счеты с жизнью, забрав с собой на тот свет и жену. Прибывшие полицейские приняли решение вскрыть дверь в жилище и обезвредить дебошира. Впоследствии в квартире обнаружили изрезанную ножом 41-летнюю супругу злоумышленника. Женщине вызвали скорую помощь, но, несмотря на усилия медиков, она скончалась во время реанимационных мероприятий.

Дебошир в отчаянии предпринял попытку скрыться от правоохранителей и ринулся на балкон, где попытался перелезть к соседям. В определенный момент мужчина не рассчитал силы и сорвался с седьмого этажа. Он погиб на месте. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчину задержали по подозрению в убийстве маленькой дочери.