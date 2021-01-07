Захват Конгресса США сторонниками Трампа

«В мужской компании»: сын Валерии проводит выходные отдельно от жены и дочки

|
Анна Васильева
1 013

Новоиспеченный отец Арсений Шульгин решил покататься на лыжах в Сочи.

Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin

Спустя неделю после рождения дочери, сын певицы Валерии Арсений Шульгин опубликовал видео из российского курорта. Молодой отец решил «рвануть на выходные покататься в Сочи». До этого в сторис Шульгин устроил опрос.

Он предложил подписчикам решить судьбу этой поездки. Каждый мог проголосовать: «ехать» или «не ехать». За оба варианта отдали голоса по 50% пользователей сети. Новоиспеченный папа все-таки собрал «мужскую компанию» и отправился на отдых.

Instagram @arseniy_shulgin

Арсений и Лиана Шульгины стали родителями в первый день 2021 года. Девочку назвали Селин, сложив имена счастливых мамы и папы.

«Самый лучший подарок к празднику!» — восклицали Иосиф Пригожин и Валерия. Молодые родители устроили шикарную выписку и показали праздничные видео в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что невестка Валерии задумалась о рождении второго ребенка сразу после появления на свет первенца.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.88
0.22 90.79
0.11
ТОП-5 знаков зодиака, обладающих сильным характером

Последние новости

16:38
Рыжий, с бородой и усами: Савельева из «Фабрики» закрутила новый роман?
16:25
Первые кадры с места падения частного самолета под Петербургом
16:16
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ленобласти
16:06
В БДТ сообщили последние данные о состоянии Басилашвили и Фрейндлих
15:52
В Германии назван возможный преемник Меркель на посту канцлера
15:36
Ксения Собчак показала видео с отдыха на «Мальдивах для патриотов»

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, обладающих сильным характером
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака
Василиса Володина дала прогноз на 2021 год для всех знаков зодиака
Штурм Конгресса США сторонниками Трампа — прямая видео- и текстовая трансляция

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Штурм Конгресса США сторонниками Трампа — прямая видео- и текстовая трансляция
Адвокат Алибасова боится за его жизнь
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака