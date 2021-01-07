«В мужской компании»: сын Валерии проводит выходные отдельно от жены и дочки
Новоиспеченный отец Арсений Шульгин решил покататься на лыжах в Сочи.
Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin
Спустя неделю после рождения дочери, сын певицы Валерии Арсений Шульгин опубликовал видео из российского курорта. Молодой отец решил «рвануть на выходные покататься в Сочи». До этого в сторис Шульгин устроил опрос.
Он предложил подписчикам решить судьбу этой поездки. Каждый мог проголосовать: «ехать» или «не ехать». За оба варианта отдали голоса по 50% пользователей сети. Новоиспеченный папа все-таки собрал «мужскую компанию» и отправился на отдых.
Арсений и Лиана Шульгины стали родителями в первый день 2021 года. Девочку назвали Селин, сложив имена счастливых мамы и папы.
«Самый лучший подарок к празднику!» — восклицали Иосиф Пригожин и Валерия. Молодые родители устроили шикарную выписку и показали праздничные видео в социальных сетях.
Ранее 5-tv.ru писал, что невестка Валерии задумалась о рождении второго ребенка сразу после появления на свет первенца.
Читайте также
93%
0.22 90.79
0.11
Нашли ошибку?