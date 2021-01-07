«В мужской компании»: сын Валерии проводит выходные отдельно от жены и дочки

Спустя неделю после рождения дочери, сын певицы Валерии Арсений Шульгин опубликовал видео из российского курорта. Молодой отец решил «рвануть на выходные покататься в Сочи». До этого в сторис Шульгин устроил опрос.

Он предложил подписчикам решить судьбу этой поездки. Каждый мог проголосовать: «ехать» или «не ехать». За оба варианта отдали голоса по 50% пользователей сети. Новоиспеченный папа все-таки собрал «мужскую компанию» и отправился на отдых.

Instagram @arseniy_shulgin

Арсений и Лиана Шульгины стали родителями в первый день 2021 года. Девочку назвали Селин, сложив имена счастливых мамы и папы.

«Самый лучший подарок к празднику!» — восклицали Иосиф Пригожин и Валерия. Молодые родители устроили шикарную выписку и показали праздничные видео в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что невестка Валерии задумалась о рождении второго ребенка сразу после появления на свет первенца.