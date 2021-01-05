Мама Лианы Шульгиной показала роскошную выписку дочери из роддома. Вера Волкова сняла все на видео и выложила в сторис для подписчиков в Instagram, как и обещала ранее.

«Встречаем», — сообщила она на видео и показала младшую дочь Алексу.

Instagram @vera876

Невестку певицы Валерии супруг и родные ждали с букетами цветов, ростовыми фигурами плюшевых мишек и гигантским ангелом на ходулях. Когда Лиана и Арсений появились с драгоценным свертком на руках, юная скрипачка стала исполнять для них музыку вживую.

В зале для выписки установили цветочную композицию, на фоне которой и позировали новоиспеченные родители с новорожденной Селин. Девочку назвали в честь ее родителей — 22-летних Арсения и Лианы. Она родилась 1 января и стала первой внучкой певицы Валерии.

Ранее 5-tv.ru писал, что невестка Валерии задумалась о рождении второго ребенка сразу после появления на свет первенца.