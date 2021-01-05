«Встречаем»: Лиану Шульгину с внучкой Валерии выписали из роддома — видео

|
Анастасия Шадская
1 570

Селин Шульгина родилась в первый день Нового года.

Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin; Instagram @vera876

Мама Лианы Шульгиной показала роскошную выписку дочери из роддома. Вера Волкова сняла все на видео и выложила в сторис для подписчиков в Instagram, как и обещала ранее.

«Встречаем», — сообщила она на видео и показала младшую дочь Алексу.

Instagram @vera876

Невестку певицы Валерии супруг и родные ждали с букетами цветов, ростовыми фигурами плюшевых мишек и гигантским ангелом на ходулях. Когда Лиана и Арсений появились с драгоценным свертком на руках, юная скрипачка стала исполнять для них музыку вживую.

В зале для выписки установили цветочную композицию, на фоне которой и позировали новоиспеченные родители с новорожденной Селин. Девочку назвали в честь ее родителей — 22-летних Арсения и Лианы. Она родилась 1 января и стала первой внучкой певицы Валерии.

Ранее 5-tv.ru писал, что невестка Валерии задумалась о рождении второго ребенка сразу после появления на свет первенца.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.88
0.22 90.79
0.11
ТОП-5 главных стерв среди знаков зодиака

Последние новости

14:42
Пять человек пострадали при пожаре в жилом доме в центре Петербурга
14:35
Пьяный вандал залез на городскую елку в Ярославской области — видео
14:22
Пропавший муж актрисы из «Ворониных» Лачиной внезапно ответил на звонок — видео
14:04
Кабмин сохранил повышенное пособие по безработице до конца 2021 года
13:46
После жесткой критики Путина «жить не хочется» — Песков
13:33
«Встречаем»: Лиану Шульгину с внучкой Валерии выписали из роддома — видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака
Моргенштерн и Александр Васильев сделали ДНК-тест на отцовство
ТОП-4 знаков зодиака, которым повезет в год белого Быка
Порошенко объявил себя организатором провального задержания россиян в Белоруссии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Адвокат Алибасова боится за его жизнь
Новогоднее признание: Порошенко подставил россиян в Минске
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака