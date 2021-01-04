Невестка певицы Валерии — 22-летняя Лиана Шульгина — впервые стала мамой совсем недавно — 1 января 2021 года. Однако уже, не успев отойти от родов, поговаривает о втором ребенке.

Супруга наследника артистки — бизнесмена Арсения Шульгина — откровенно призналась подписчикам в Instagram, что ожидание малышки было для нее чем-то особенно приятным. Даже несмотря на тяжелое протекание беременности: девушка то и дело жаловалась на боли в суставах и мышцах, а на позднем сроке и вовсе еле передвигалась по квартире.

«Девочки, не бойтесь и не переживайте! Главное — настрой! Это должна испытать каждая девушка! Да, будут болезненные моменты, но потом такой кайф! Забываешь про боль уже через несколько часов!» — написала Лиана.

«Еще раз прошла бы это?» — поинтересовалась у супруги селебрити поклонница.

«Конечно! Я уже готова!» — недолго думая, ответила невестка Валерии.

Instagram @lianashulginaa

Недавно узаконившие брак Асений и Лиана Шульгины души не чают в новорожденной дочке. Молодые люди признаются: они нисколько не жалеют, что первый ребенок родился так рано. Напротив, эту малышку в звездном семействе ждали с особым нетерпением. Как напоминает »Дни.ру», сын Валерии даже лично присутствовал на родах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каким необычным именем Арсений и Лиана Шульгины назвали своего первого ребенка.