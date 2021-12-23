Свадебный гороскоп: В каком возрасте разным знакам зодиака лучше заключать брак

Виноваты звезды! Так можно сказать практически про все в жизни. Касается это и того, будет ли бракосочетание удачным или нет. Астролог Анна Зорина рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака стоит идти под венец.

Овны

Овнам свойственно позднее взросление. Так что и со свадьбой они или слишком спешат, что свойственно юности, или тянут до последнего. Идеальный возраст бракосочетания для представителей этого знака зодиака — с 18 до 20 лет или с 30 до 40 лет. И старше! Причем в обоих случаях развод — скорее исключение для Овнов.

Тельцы

Тельцы успешны в браке, если он в их жизни был лишь однажды. Если же они заключают брак во второй, третий, энный раз, то вероятность развода растет с каждым случаем. Так что им следует тщательно все обдумать и выйти замуж около 25 лет. Ранние свадьбы будут неудачными.

Близнецы

Близнецам склонна некоторая ветреность, чего не терпят серьезные отношения. Для надежного брака представителям этого знака нужно выбирать осознанно, что в юности будет сделать сложно. Так что лучше всего идти под венец после 30 лет.

Раки

Раки — домашние люди, настроенные на создание семьи. Так что и с браком они спешат «разобраться» поскорее. Однако статистика неумолима, и ранние связи чаще всего заканчиваются разбитым сердцем. Так что представителям этого знака зодиак лучше немного повременить. В возрасте 23-28 лет они будут готовы полностью отдаться созданию своего очага с любимым. Брак до 23 лет может быть удачным, но для этого требуется надежный и верный партнер

Львы

Хотя некоторые считают королей астрологического круга одиночками, которым не стоит идти под венец, это не так. Но лучше не торопиться со свадьбой — вероятнее всего, первый брак у них может оказаться неудачным. Но это следует воспринимать как некий опыт, а вот около 30 лет они, наученные жизнью, уже найдут себе «того» или «ту самую». Более ранний брак может быть удачным, но тут уж никому не дано загадывать.

Девы

Девы очень сильно зависят от собственных представлений об идеале, что может помещать их семейному счастью. Так что для женщин идеально будет выйти замуж в 25-35 лет, а вот мужчинам-Девам — в 30-40 лет. Им для выбора правильной половинке требуется еще больше времени, чем женщинам.

Весы

Представители знака Весов с каждым годом теряют свои шансы на успех в семейной жизни. Лучше всего заключить брак до 30, потому что затем им будет все сложнее найти хорошего человека или заинтересовать того, кто понравился им. Особенно тяжело придется женщинам. Да и мужчинам-Весам не слишком повезло — им следует жениться до 40. После этого возраста они резко «сдают» и уже не могут привлечь спутницу жизни.

Скорпионы

Для Скорпионов нет ограничений по возрасту — они успешно женятся и молодыми, и в зрелом возрасте. После 20 они находят успех в обществе и постоянно поднимаются по карьерной лестнице, так что спутник жизни им не так уж и нужен. Но если он уже есть — все будет хорошо. И все же между 20 и 30 годами им лучше свадьбу не планировать и наслаждаться свободой. А вот брак станет вишенкой на торте взросления.

Стрельцы

Стрельцы — привлекательный знак зодиака. Стоит им только захотеть, и желающие предложить руку и сердце тут же найдутся. Это касается как мужчин, таки женщин. Так что они могут удачно заключить брак в любом возрасте. Они умеют находить компромисс с любимыми, так что разводиться из-за ерунды тоже не станут.

Козероги

Козероги часто рассматривают брак, как продолжение успешной карьеры. За счет хорошего мужа или жены они укрепляют свое положение и статус в обществе. Поэтому лучше всего для них создавать семью в возрасте после 30 лет, а до этого заниматься учебой и работой. Им сложно довериться своей второй половине — они учатся этому с возрастом, так что ранний брак может распасться из-за ревности и беспочвенных обвинений. Зато свадьба в более зрелом возрасте делает их еще и другом своей второй половинки.

Водолеи

Для Водолеев критичен не возраст заключения брака, а их количество. Если первый окажется неудачным, они и дальше могут не найти себе «нужного» человека. Поэтому им так важно присмотреться ко второй половинке. В идеале — пожить с ней около пяти лет, а только потом решиться оформить все по закону. При таком раскладе о ранних браках до 25 лет и речи идти не может.

Рыбы

Рыбы четко знают, чего хотят в жизни. Поэтому-то им так сложно угодить потенциальным женихам или невестам. В итоге в 23-25 лет они могут начать задумываться о браке, но заключать их лучше даже чуть позже. Да и после 35 лет первый брак вполне может быть успешным.

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