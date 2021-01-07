«Я тебя люблю»: ТОП-5 знаков зодиака, которые боятся произнести эту фразу

Есть люди, готовые кричать о своей любви на каждом углу. А есть те, для кого произнести слова: «Я тебя люблю» — сродни подвигу. Портал Femmie рассказал, какие знаки зодиака лучше подождут признания от партнера, чем самостоятельно сделают первый шаг.

Овен

Люди, рожденные под этим знаком, всегда слишком заняты серьезными делами. На чувства у них нет времени. Овны делают выбор в пользу работы, друзей и редких романтических интрижек. Любовь — это слишком сложно. Она просто не вписывается в график вездесущего Овна. И даже если Овен заметит, что в нем зарождается какое-то сильное чувства, он его быстро заблокирует. Этот знак из тех, кто не хочет выглядеть слабым.

Близнецы

Они избегают ответственности. Признаться в любви — потерять свободу и независимость. После того, как Близнецы произнесут: «Я тебя люблю» — им придется хранить верность одному человеку. А это непросто. Близнецы боятся любых обязательств, поэтому никогда не разбрасываются серьезными заявлениями.

Дева

Девы анализируют все, что видят и чувствуют. Они всегда взвешивают все «за» и «против». Представители этого знака не доверяют чувствам и делают выбор в пользу логики и фактов. Именно поэтому Девы относятся к фразе «Я люблю тебя» слишком серьезно и стараются никогда не использовать ее в своей жизни.

Стрелец

Представители этого знака думают, что в жизни сначала нужно остепениться и дорасти до постоянных отношений. А потом уже можно строить семью, заводить детей и признаваться в любви. При этом Стрельцов постоянно тянет к чему-то непостоянному. Поэтому у них в приоритете краткие романы. Если же настоящая любовь накроет Стрельца с головой, то он попытается убежать от нее.

Козерог

Это очень рациональные люди. Они не привыкли бросать слова на ветер. Чтобы проникнуться к человеку симпатией, Козерог должен его хорошо узнать. Затем, рожденный под этим знаком, продемонстрирует все свои минусы, устроит кучу проверок, и потом решит, стоит ли ему влюбиться. А если внутри Козерога уже пылает пожар любви, то об этом никто не узнает. Партнеру не стоит ждать нежных фраз от Козерога.

Ранее 5-tv.ru писал, что Василиса Володина дала прогноз на 2021 год для всех знаков зодиака. По словам астролога, наступившие 12 месяцев решительно изменят жизнь каждого — придется подстроиться, иначе проблем не избежать.