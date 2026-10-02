«Мне придется его убить»: жених унизил невесту во время клятвы у алтаря

New York Post: жених унизил невесту во время клятвы у алтаря

Свадебная церемония должна была стать одним из самых счастливых моментов в жизни Эммы, но ее жених умудрился превратить торжество в настоящий кошмар. Во время клятвы он пообещал любовь и верность невесте, однако назвал ее именем другой женщины. Об этом сообщило New York Post.

«Ты стоишь у алтаря, и твой муж называет тебя не тем именем», — поделилась девушка видео с церемонии в соцсетях.

Жених перепутал имя невесты

На кадрах видно, как мужчина произносит свадебную клятву и обращается к своей будущей жене как к «Эмили». Настоящее имя невесты — Эмма.

Позже девушка объяснила, что жених назвал ее именем собственной сестры. Именно этот момент она и решила показать подписчикам.

«Неожиданный поворот», — написала Эмма.

Пользователи соцсети отреагировали на произошедшее крайне эмоционально. Некоторые посоветовали невесте немедленно отменить свадьбу.

«Мне придется его убить», — пошутил один из комментаторов.

Другие вспомнили Росса Геллера из сериала «Друзья», которого сыграл Дэвид Швиммер. Персонаж также перепутал имя своей невесты во время свадебной церемонии.

Невеста не увидела в оговорке проблемы

Несмотря на реакцию пользователей, сама Эмма не сочла произошедшее поводом для серьезных подозрений.

Девушка объяснила, что ее сестра — одновременно ее лучшая подруга, поэтому случайная оговорка жениха ее не обеспокоила.

«Если бы это было случайное имя, у меня были бы вопросы. Моя сестра — моя лучшая подруга. Меня это не беспокоит», — ответила Эмма одному из комментаторов.

При этом психологи ранее обращали внимание на то, что поведение партнеров во время свадебной церемонии может многое говорить об отношениях.

Специалист Карли Добер отметила, что не каждая свадьба проходит идеально. По словам психолога, демонстративное или унизительное поведение партнера в такой момент может указывать на проблемы в отношениях, особенно если чувства другого человека регулярно игнорируются.

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