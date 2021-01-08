В результате происшествия погибли три человека.

Фото, видео: ВКонтакте @lomolenobl; МЧС РФ

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения двух легкомоторных самолетов в Ленинградской области.

Речь идет о самолетах Cessna 50 бортовой номер RA-1448 G и Piper 28 бортовой номер RA-2659 G.

Предварительно, пилот Cessna осуществил взлет с посадочной площадки, а Piper. На борту которого находились трое человек, вылетел следом. Оба лайнера столкнулись в воздухе около 13.40.

Cessna сел, получив незначительные повреждения, а Paper потерпел крушение. Оба воздушных судна выполняли тренировочные полеты.

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