Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения двух легкомоторных самолетов в Ленинградской области.

Речь идет о самолетах Cessna 50 бортовой номер RA-1448 G и Piper 28 бортовой номер RA-2659 G.

Предварительно, пилот Cessna осуществил взлет с посадочной площадки, а Piper. На борту которого находились трое человек, вылетел следом. Оба лайнера столкнулись в воздухе около 13.40.

Cessna сел, получив незначительные повреждения, а Paper потерпел крушение. Оба воздушных судна выполняли тренировочные полеты.