Скончалась мать актера Алексея Панина Татьяна Власова

Мать российского актера Алексея Панина Татьяна Власова скончалась. Об этом сообщают «Дни.ру». По информации издания, женщина ушла из жизни еще 5 января, однако ее близкие не сообщали о трагедии. В социальных сетях звезда также ничего не писал о том, что потерял самого близкого человека. Обстоятельства смерти пока не известны. Информация проверяется.

Тем временем певица Лолита Милявская уже выразила соболезнования в связи с большой утратой.

«Мы все, кто любит Лешу, скорбим вместе с ним, поскольку знаем, как он любил маму, как заботился всегда о ней. Леша — замечательный сын! Прекрасный отец! Все, кто рядом с Лешей сейчас, окружайте его любовью и понимаем!» — сказала артистка.

Татьяна Власова — журналист, долгие годы она работала редактором издательства «Наука».