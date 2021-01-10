Скончалась мать актера Алексея Панина Татьяна Власова
По предварительным данным, трагедия произошла еще 5 января.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Мать российского актера Алексея Панина Татьяна Власова скончалась. Об этом сообщают «Дни.ру». По информации издания, женщина ушла из жизни еще 5 января, однако ее близкие не сообщали о трагедии. В социальных сетях звезда также ничего не писал о том, что потерял самого близкого человека. Обстоятельства смерти пока не известны. Информация проверяется.
Тем временем певица Лолита Милявская уже выразила соболезнования в связи с большой утратой.
«Мы все, кто любит Лешу, скорбим вместе с ним, поскольку знаем, как он любил маму, как заботился всегда о ней. Леша — замечательный сын! Прекрасный отец! Все, кто рядом с Лешей сейчас, окружайте его любовью и понимаем!» — сказала артистка.
Татьяна Власова — журналист, долгие годы она работала редактором издательства «Наука».
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