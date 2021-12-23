Как не впасть в депрессию после новогодних праздников

После Нового года многие испытывают тоску. Сначала долгое ожидание праздника, затем — десять дней безделья и веселья. Необходимость снять украшения с елки и вернуться к рабочим будням многих вводит в состояние, близкое к депрессии.

Психолог Сергей Ланг рассказал 5-tv.ru, что делать, чтобы пережить этот непростой период без тяжелых последствий.

Во-первых, важен правильный настрой. От этого зависит продуктивность, а также психологическое состояние в течение дня.

«Когда мы создаем определенную программу, что день будет продуктивным и все будет получаться, то, соответственно, и относиться будем к напряженному графику и делам по-другому», — уверен Ланг.

Во-вторых, нужно пересмотреть свое питание — оно должно стать более сбалансированным. Такая здоровая диета способствует активной работе головного мозга и не дает организму слишком быстро уставать.

«Побольше витаминов, фруктов и овощей. Лучше снизить употребление мяса в пользу рыбы», — пояснил психолог.

В-третьих, нужно обязательно увеличить физическую нагрузку. Самая простая заряда, 15-20 приседаний или отжиманий помогут взбодриться.

«Это уже создаст боевой настрой на предстоящий день».

И главное — не забывать об отдыхе. Да, после длительных новогодних праздников снова нужно отдыхать. Резкое погружение в работу, физическая или умственная нагрузка приводят к выгоранию, если еще и не расслабляться после окончания трудового дня.

«Хотя бы 30-40 минут нужно побыть наедине с самим собой. Нужно объяснить всем членам семьи, чтобы они вас хотя бы полчаса не трогали, дали возможность помолчать и позаниматься своими делами», — пояснил Сергей Ланг.

Отдых от домашних забот нужен даже тем, кто, как и многие в период пандемии, работает на дому. Сменить обстановку у человека не получится — так что полчаса или час наедине с собственными мыслями поможет отпустить все заботы и лучше себя чувствовать.

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