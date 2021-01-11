Почти лишившаяся голоса из-за COVID-19 Анастасия Мельникова рассказала о своем состоянии

Актриса Анастасия Мельникова была инфицирована коронавирусом. Такое же диагноз был поставлен и ее единственной дочери — 18-летней Марии. Сейчас обе находятся на самоизоляции и проходят лечение.

В беседе с 5-tv.ru актриса и депутат ЗакСа Петербурга Анастасия Мельникова поблагодарила за беспокойство о ее самочувствии.

«Нет-нет, все хорошо, спасибо. Про здоровье говорить неприлично. Но я очень тронута вниманием, спасибо большое, все хорошо!» — заверила Мельникова.

Несмотря на заверение, что все в порядке, голос актрисы звучал пугающе, словно заболевание Анастасия Мельникова переносит куда тяжелее, чем пытается показать. Знаменитость едва могла говорить. Стоит напомнить, что затрудненное дыхание, кашель, першение в горле — одни из наиболее распространенных симптомов коронавируса. Заслуженная артистка России Анастасия Мельникова решилась рассказать о том, что заболела лишь для того, чтобы лишний раз напомнить всем, чтоб вирус пока еще очень активен на территории нашей страны и забывать о мерах предосторожности ни в коем случае нельзя.

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