По факту смерти первой жены Шукшина начата прокурорская проверка

На Алтае прокуратура начала проверку после сообщений прессы о том, что скончавшейся Марии Шумской, первой жене писателя, актера и режиссера Василия Шукшина не была оказана своевременная медицинская помощь. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результат проверки на контроле прокуратуры республики», — сообщает прокуратура.

Ранее местная газета «Листок» опубликовала материал, ссылаясь на опекуна женщины Владимира Ковалева, который рассказал журналистам, что несколько раз вызывал к Шумской скорую помощь, но медики якобы отказывались ее госпитализировать из-за преклонного возраста и нехватки мест в больнице.

Мария Шумская — школьная учительница, первая официальная супруга Василия Шукшина. Они заключили брак в 1955 году, когда 26-летний студент ВГИКа Шукшин приехал на первые каникулы из Москвы в родное село.

Женщина не захотела ехать за мужем в столицу, а артист быстро нашел ей замену. Развода Шукшину Шумская никогда не давала — все последующие браки он заключал, предварительно «теряя» паспорт со штампом о браке. Всю жизнь женщина прожила в селе на Алтае, работая в школе.

Как писал 5-tv.ru, Мария Шумская скончалась в возрасте 90 лет 7 января. Ее похороны состоялись 9 января.