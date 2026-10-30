Девочке не было и 12 лет: пожилого учителя на Урале заподозрили в насилии

Пожилой учитель музыки пять лет домогался воспитанницы на Урале

В Свердловской области 72-летнего учителя музыки отправили под стражу по обвинению в домогательствах к несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда Лесного.

По версии следствия, противоправные действия происходили с 2016 по 2021 год. Обвиняемый, как утверждается, неоднократно пользовался беспомощным состоянием девочки, которой на момент произошедшего не исполнилось 12 лет.

«Неоднократно совершал иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей», — говорится в сообщении.

Суд избрал педагогу меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом он будет находиться до 26 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Хабаровского края приговорили к 18 годам колонии строгого режима за сексуальные преступления против несовершеннолетних. По данным суда, с 2023 по 2025 год пострадали шестеро детей в возрасте от восьми до 12 лет, в том числе собственная дочь осужденного. В 2025 году он также совершил развратные действия через интернет в отношении еще трех несовершеннолетних старше 12 лет.

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