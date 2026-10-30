Музыкальная реликвия: гитару Джорджа Майкла продали за 180 тысяч фунтов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Инструмент сопровождал артиста во время съемок клипа на один из главных хитов его сольной карьеры.

Гитару Джорджа Майкла продали на аукционе

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Stolt / CHROMORANGE

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Гитара Джорджа Майкла ушла с аукциона за 180 тысяч фунтов стерлингов

Акустическую гитару британского певца Джорджа Майкла, с которой он появился в клипе Faith, продали на аукционе за 180 тысяч фунтов стерлингов — около 19,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sworder.

Речь идет о Gretsch Synchromatic 160 с арочным верхом и оригинальным кейсом, изготовленной примерно в 1945 году. На продажу инструмент выставила многолетняя помощница певца Шивон Бейли.

Перед аукционом гитару профессионально отреставрировали и очистили, чтобы вернуть ей вид, который она имела во время съемок клипа. Специалисты заменили окантовку грифа и установили новые струны. Оригинальные струны и большая часть старой окантовки были сохранены.

Джордж Майкл, настоящее имя которого Георгиос Кириякос Панайоту, родился в Лондоне в семье выходцев с Кипра. Музыкальную карьеру он начал в начале 1980-х годов в составе дуэта Wham! , который создал вместе с одноклассником Эндрю Риджли.

После распада группы в 1986 году Майкл продолжил выступать сольно. Его композиции неоднократно возглавляли музыкальные чарты в Великобритании и США. Кроме того, артист обладатель двух премий «Грэмми».

За карьеру в составе Wham! и в качестве сольного исполнителя Майкл продал более 100 миллионов альбомов. Среди наиболее известных песен дуэта — Club Tropicana и Last Christmas, а среди сольных работ — Careless Whisper, Faith, Freedom и Jesus to a Child.

Джордж Майкл умер в 2016 году в возрасте 53 лет.

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