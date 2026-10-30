«Хотела, чтобы звучала душа Севера»: Елена Jaya выпустила трек о Якутии

Елена Jaya выпустила клип на песню «Лена и Саха», посвященную Якутии

Певица Елена Jaya представила клип на новую песню «Лена и Саха», посвященную Якутии. В создании композиции приняли участие якутский музыкант Dorkhoon Dokhsun Vorogushin и этнопевица ULAN. Работа вышла в рамках культурного проекта «Музыка народов».

Песня объединяет русский и якутский языки и рассказывает о традициях народа Саха, связи человека с природой и значении реки Лены. В композиции также звучит обращение к предкам и «айыы аймах» — светлым божествам.

По словам Елены Jaya, идея песни появилась после знакомства с культурой Якутии и ее жителями. Особое внимание создатели обратили на сенокошение — традиционное для региона занятие, которое, как отметила певица, связано с уважением к земле, труду и заботой о будущем.

«Эта река — как артерия, которая связывает людей, культуры и эпохи. Я хотела, чтобы в треке звучала не только красота Севера, но и его душа — характер людей, их гостеприимство, сила и мудрость», — рассказала Jaya.

Видеоклип также построен вокруг якутских традиций. В начале каждый из артистов совершает обряд кормления природы, выражая благодарность земле и ее дарам. Появление Елены Jaya из воды создатели связывают с символикой стихии и рекой Леной как элементом, объединяющим певицу с Якутией.

«Музыка народов» — проект Елены Jaya, в рамках которого она исследует этнокультурные особенности российских регионов и создает музыкальные работы, посвященные разным уголкам страны.

Dorkhoon Dokhsun Vorogushin выступил в проекте как фольклорист, этнопедагог и музыкант, занимающийся популяризацией традиционной якутской культуры. ULAN — сценический псевдоним якутской этнопевицы Василены Шариной, которая также выступает как хомусист и артистка Национального театра танца Республики Саха имени С. А. Зверева — Кыыл Уола.

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