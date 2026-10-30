«Хотела, чтобы звучала душа Севера»: Елена Jaya выпустила трек о Якутии

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 52 0

В создании композиции приняли участие якутский музыкант Dorkhoon Dokhsun Vorogushin и этнопевица ULAN.

Фото, видео: Пресс-служба Елена Jaya; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Елена Jaya выпустила клип на песню «Лена и Саха», посвященную Якутии

Певица Елена Jaya представила клип на новую песню «Лена и Саха», посвященную Якутии. В создании композиции приняли участие якутский музыкант Dorkhoon Dokhsun Vorogushin и этнопевица ULAN. Работа вышла в рамках культурного проекта «Музыка народов».

Песня объединяет русский и якутский языки и рассказывает о традициях народа Саха, связи человека с природой и значении реки Лены. В композиции также звучит обращение к предкам и «айыы аймах» — светлым божествам.

По словам Елены Jaya, идея песни появилась после знакомства с культурой Якутии и ее жителями. Особое внимание создатели обратили на сенокошение — традиционное для региона занятие, которое, как отметила певица, связано с уважением к земле, труду и заботой о будущем.

«Эта река — как артерия, которая связывает людей, культуры и эпохи. Я хотела, чтобы в треке звучала не только красота Севера, но и его душа — характер людей, их гостеприимство, сила и мудрость», — рассказала Jaya.

Видеоклип также построен вокруг якутских традиций. В начале каждый из артистов совершает обряд кормления природы, выражая благодарность земле и ее дарам. Появление Елены Jaya из воды создатели связывают с символикой стихии и рекой Леной как элементом, объединяющим певицу с Якутией.

«Музыка народов» — проект Елены Jaya, в рамках которого она исследует этнокультурные особенности российских регионов и создает музыкальные работы, посвященные разным уголкам страны.

Dorkhoon Dokhsun Vorogushin выступил в проекте как фольклорист, этнопедагог и музыкант, занимающийся популяризацией традиционной якутской культуры. ULAN — сценический псевдоним якутской этнопевицы Василены Шариной, которая также выступает как хомусист и артистка Национального театра танца Республики Саха имени С. А. Зверева — Кыыл Уола.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

«Хотела, чтобы звучала душа Севера»: Елена Jaya выпустила трек о Якутии

1/5

Пресс-служба Елена Jaya

2/5

Пресс-служба Елена Jaya

3/5

Пресс-служба Елена Jaya

4/5

Пресс-служба Елена Jaya

5/5

Пресс-служба Елена Jaya

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.68
-0.19 89.82
-0.35
Последний привет из прошлого: любовный гороскоп для знаков зодиака на ноя...

Последние новости

13:26
Чем грозит осенняя уборка на даче: смертельная зараза притаилась под ногами
13:16
Пошла ва-банк: Блиновская пытается вырваться из колонии
13:02
Лисичка дрожала, родители плакали: что творилось на свадьбе дочери Газманова
12:57
Лед тронулся: российские хоккеисты добились возвращения на мировую арену
12:52
Укололи в метро? У вас есть всего 72 часа, чтобы спастись
12:49
Лантратова: пожелавшие покинуть Алешки люди размещаются по автобусам

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
За границей хвалят, дома травят? Сын Плющенко рассказал о критике
Так и было задумано: Юлия Гаврилина упала на сцене во время вручения премии
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео