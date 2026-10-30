Акула показала зубы: Ларису Долину разнесли за скандалы

Почепа раскритиковала Долину за грязные методы пиара

Российская певица Оксана Почепа, известная, как Акула, раскритиковала народную артистку РФ Ларису Долину за «грязные» методы пиара. По ее словам, она не понимает, как исполнительница «Погоды в доме» может спокойно ощущать себя в публичном поле после череды скандалов. Таким мнением Почепа поделилась с корреспондентом KP.RU на медиапремии «Жара».

Поводом для этого высказывания стала информация о том, что Долина намерена судиться с авторами мемов о ней. У Почепы спросили мнение об этом.

«Слава Богу, что я к этому всему абсолютно никак не отношусь, совершенно. Я даже не рядышком. Но вот эта вот нашумевшая история Ларисы, я не до конца понимаю вообще, как это возможно было в принципе допустить, как из этого можно было создать пиар-повод и как после этого человек себя чувствует уютно. Мне непонятно», — заявила Почепа.

Комитет против мемов: на что обиделась Долина

Ранее директор певицы Сергей Пудовкин сообщил РИА Новости, что юристы Долиной проверят все публикации, коллажи и мемы с ее участием на предмет оскорблений и унижений. Юрист добавил, что при обнаружении таковых в суд будут передаваться иски о защите чести и достоинства.

После этого музыкальный продюсер Сергей Дворцов в беседе с 5-tv.ru предложил забавную идею — создать в России специальный комитет, который будет следить за материалами артистов в соцсетях. В его обязанности должно войти выявление публикаций, которые могли бы оскорбить честь и достоинство звезд.

«Стоит создать комитет по отслеживанию подобного контента — это первое. Второе — защитить права артистов. Это касается чести и достоинства, в первую очередь. В целях безопасности я призываю всех артистов сделать то же самое, что и Лариса Александровна (Долина. — Прим. ред.)», — сказал он.

По мнению продюсера, такие «шутки» могут не только опорочить репутацию артистов, но и привести к дополнительным рискам для них. Дворцов считает необходимым подвергать проверкам все площадки, на которых публикуются мемы и видео со знаменитостями.

Череда скандалов, о которой упомянула Почепа, связана с двумя скандальными эпизодами. Свежайшим является история с магазином техники «АйфонБерри». Тогда лицо Долиной якобы при помощи нейросети использовали в рекламе фальшивого магазина с мобильными устройствами. Пудовкин уже обратился в Басманный суд с иском против ряда компаний, которые, по его словам, незаконно используют имя и изображение Долиной.

В рамках проведенной проверки были оперативно выявлены три организации — мебельный завод, онлайн-магазин, который занимается доставкой товаров, а также известный банк, незаконно представляющий певицу, как своего «постоянного» клиента.

Ездила с мигалками: в чем обвиняли Долину

Впрочем, до этого директору тоже довелось заступаться за народную артистку. Он обрушился с критикой на тех, кто уделяет, по его мнению, слишком много внимания заявлению Долиной о том, что она ехала на юбилейный концерт заслуженного артиста РФ Николая Баскова с мигалкой.

Так, представитель певицы назвал публикации в СМИ на эту тему «травлей» и предупредил, что постоянное давление может сильно навредить психическому состоянию Долиной. Пудовкин подчеркнул, что сама эстрадница никогда не садится за руль сама. По словам представителя артистки, ее фразу нельзя воспринимать как свидетельство того, что она лично разъезжала по улице со спецсигналом.

Квартирная афера

Однако более давний, но и более долгий скандал, конечно же, связан с квартирной аферой. Летом 2024 года Лариса Долина сообщила, что под воздействием мошенников продала квартиру в центре Москвы. Аферисты убедили артистку продать жилье, перевести им средства и отдать личные сбережения — общий ущерб оценивался примерно в 180 миллионов рублей. Когда обман вскрылся, покупательница Полина Лурье осталась и без денег, и без жилплощади. Из-за того, что Долина отказалась пойти ей навстречу, певица подверглась масштабному общественному осуждению.

Сначала суд встал на сторону Долиной и вернул ей жилье. Однако 16 декабря 2025 года Верховный суд РФ эти решения отменил, и 19 января 2026 года квартира окончательно перешла к Полине Лурье.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.