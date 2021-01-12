Врачи в Иркутске спасли беременную женщину со стопроцентным поражением легких. Как стало известно 5-tv.ru, пациентка Оксана Шеломенцева поступила в перинатальный центр на восьмом месяце беременности с высокой температурой.

Из-за поражения легких ребенок в утробе матери не получал кислород в достаточном количестве. Медики приняли решение провести кесарево сечение. Ребенок родился здоровым. После операции женщина пробыла в реанимации 51 день, находясь на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам врачей, когда она выходила из медикаментозного сна, ей показывали фотографии дочери. Их восхитило то, с какой самоотверженностью она выдержала все испытания на пути к выздоровлению.

«Когда мы консультировались с докторами в городе, нам говорили, что, скорее всего, вам не удастся ничего сделать, потому что на таких показателях люди не выживают. Это пациент, который поразил меня до глубины души. Когда ей было крайне тяжело, она все равно говорила — нет, я справлюсь, мне надо к детям», — рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации № 2 ИГПЦ Галина Шкандрий.

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Сейчас пациентка уже пришла в себя и познакомилась со своими врачами. Впереди ее ждет еще одна, самая важная встреча — впервые она возьмет на руки свою дочку, которой уже исполнилось два месяца, а также увидит наконец мужа и своих старших детей.

Коронавирусом женщина заразилась на 32-й неделе беременности. В перинатальный центр она обратилась в ноябре. Там у нее в течении недели выросло поражение легких почти до 100%. Несмотря на это, медикам удалось спасти и будущую маму, и ребенка.

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