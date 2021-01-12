Российский блогер Денис Бейсовский умер от коронавируса в 31 год

Популярный российский блогер Денис Бейсовский скончался от коронавируса в возрасте 31 года. О его смерти сообщил в Facebook отец, Юрий Судаков.

«Сегодня в три утра я потерял сына… Больно… Обидно… Глупо как-то… Благодаря Косте Майорову (двоюродному брату Дениса) и Максу Фомичеву у Дениса будет самый лучший памятник в истории блогерства! Для меня естественно, что мой сын самый лучший, и он и есть — повод гордится! Но то, что произошло сегодня — когда я реально осознал, кто Денис для многих — выяснилось только сегодня!» — написал Судаков.

Facebook @TiHiY2k

Известно, что Денис заболел COVID-19 20 декабря. Через пять дней его госпитализировали, а выписали — 2 января. Молодой человек вел дневник своей болезни в сети и подробно рассказывал, как себя чувствует. Он сетовал, что некоторые лекарства, необходимые для лечения, отсутствуют в аптеках. После выписки он констатировал, что ему предстоит трудная и длительная реабилитация.

По иронии судьбы, отец блогера является сторонником идеи отрицания пандемии коронавируса. На его аватар в сети размещена надпись — Stop fake pandemic.

Денис Бейсовский широко известен в кругах поклонников видеоигр. Он делал обзоры на новинки индустрии и выкладывал их на YouTube, начиная с 2010 года. На его канал подписано 158 тысяч пользователей.

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