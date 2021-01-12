Ольга Рапунцель ответила на обвинения Бородиной в недостатке ума

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель ответила на слова Ксении Бородиной о том, что та имеет невысокий интеллект. К ведущей она обратилась в сторис на своей странице в Instagram.

Ранее Бородина осудила Рапунцель, узнав о ее версии причин закрытия телепроекта. Ольга была уверена, что только она с возлюбленным Дмитрием Дмитриенко обеспечивала высокие рейтинги шоу, потому после их ухода его и закрыли. Ведущая нелестно высказалась об участнице передачи, заявив, что у той «недостаточно ума».

Instagram @borodylia

Теперь, после высказывания Бородиной, Рапунцель взяла свои слова обратно, отметив, что никогда не говорила ничего подобного.

«Ксюша, привет. Я к тебе очень хорошо отношусь. Ну как же так, ты из тех людей, которая борется за правду, и поверила в эту желтушную статью. Причем здесь „Дом-2“? Из моих уст не было сказано ничего, и на моей странице этого тоже нет! А если про суд, то одна мадам разгласила наши персональные данные и должна нести за это ответственность», — цитирует Ольгу StarHit.ru.

Известно, что Рапунцель покинула проект вместе с супругом и детьми с громким скандалом. По ее словам, ее близких постоянно осыпали оскорблениями и клеветой. А в передаче «Бородина против Бузовой» Ольгу выставили мошенницей, так как та якобы не отработала обязательства по рекламе одной из заказчиц, хотя получила за это крупный гонорар.

Ранее 5-tv.ru писал, что зарплаты Бузовой и Бородиной сократились в два раза после закрытия «Дома-2»