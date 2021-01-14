«Глухарь» убивает? Дмитрий Гусев стал 13-м умершим актером из известного сериала

Среди актеров есть поверье: с опаской относится к ролям, сопряженным со смертью. Некоторые перед началом проектов даже просят благословения в церкви. К «особо опасным» произведениям давно причислены произведение Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», киноэпопея о братьях Савельевых «Вечный зов», философско-фантастическая картина Андрея Тарковского «Сталкер». Теперь к ним, вероятно, причислят и сериал «Глухарь», некогда пользовавшийся огромной любовью у зрителя.

За последние несколько лет преждевременно и при странных обстоятельствах скончались сразу 13 известных актеров, сыгравших ключевые роли в картине. Последним стал Дмитрий Гусев. Кто на очереди — страшно подумать.

Вячеслав Титов, Анатолий Отраднов, Сергей Шарошкин

Kino-teatr.ru

Первая тройка ушла сразу по окончании показа сериала. 28 октября 2011 года «Глухарь» перестал выходить в эфир на телевидении, а 28 декабря скончался 40-летний Вячеслав Титов. Его нашли мертвым в московской квартире с пакетом на голове. Задушил звезду сериала малознакомый приятель после ссоры.

Анатолию Отраднову на момент смерти было всего 29 лет. Сообщалось, что он отравился алкоголем и сильнейшим нейролептиком. Медики пытались реанимировать мужчину, но он скончался в карете «скорой». Близкие настаивали, что сам напиться лекарств актер не мог. Но возможный убийца и обстоятельства смерти Отраднова в 2012 году так и остались тайной.

41-летний Сергей Шарошкин умер в том же 2012-м в родительском доме, в селе Юшта Рязанской области. Вернее, неподалеку от него. В руках звезды «Глухаря» взорвалась граната «Заря». Откуда взялось устройство — непонятно до сих пор.

Сергей Заботин, Дмитрий Проданов, Сергей Бездушный

Kino-teatr.ru

76-летний Заботин в общем-то не имел проблем со здоровьем. И, если бы не внезапно начавшаяся метель в январе 2013-го, помощь ему бы и не потребовалась. Ради кастинга на телевидении мужчина проделал длинный путь, однако заблудился и почувствовал себя неважно. Позвонив агентам сообщил, что ему плохо и попросил вызвать медиков. На момент их прибытия, актер уже был мертв. Диагноз — сердечный приступ.

Дмитрий Проданов умер 29 сентября 2015 года. 51-летний актер внезапно подхватил инфекцию. В больнице он встретил свой последний день рождения — побороть недуг не удалось.

В июле 2017-го тяжелая болезнь подкосила и 53-летнего Сергея Бездушного. Точные обстоятельства смерти звезды «Глухаря» не выяснены, однако сын все время повторял, что папа боролся со страшнейшим недугом. Известно только, что после окончания съемок сериала актер сильно ударился головой, перенес операцию по трепанации черепа с целью убрать образовавшуюся гематому, впоследствии у него нашли доброкачественную опухоль.

Сергей Таланов, Михаил Фатеев, Дарья Егорычева

Kino-teatr.ru

57-летний Сергей Таланов умер в августе 2018 года. Отмечалось, что у него были сильные проблемы с сердцем, однако точная причина кончины актера до сих пор неизвестна.

Его коллега Максим Фатеев в возрасте 44-лет свел счеты с жизнью при странных обстоятельствах. Незадолго до этого он якобы познакомился с 14-летним подростком в метро, дал свой номер, отметив, что может помочь с работой, затем в переписке пригласил юношу в гости и зачем-то прислал интимное видео. Молодой человек сообщил обо всем родителям, те — заявили в полицию. 11 октября 2018-го тело Михаила нашли без признаков жизни в следственном изоляторе.

37-летнюю звезду «Глухаря» Дарью Егорычеву подкосил рак легких. За семь лет она перенесла две тяжелых операции и старалась не афишировать проблем со здоровьем. Вся надежда была на химиотерапию, но и та не спасла: в феврале 2019-го актрисы не стало, пишет «Вокруг. ТВ»

Ольга Вяликова, Александр Числов, Александр Самойлов

Kino-teatr.ru

Актриса Ольга Вяликова умерла в июле 2019-го в возрасте 65 лет. Точная причина смерти не установлена до сих пор. Отмечалось лишь, что произошло это внезапно — беды ничто не предвещало.

Хорошо знакомый российскому зрителю Александр Числов умер в августе того же года в результате серьезных последствий пневмонии. Актера госпитализировали, но спасти его не удалось. По некоторым данным, незадолго до смерти Числов стал очень подозрительным и даже говорил о том, что кто-то подкладывает в еду яды, чтобы его отравить. В связи с этим до последних своих дней Александр голодал.

12-й жертвой «Глухаря» стал актер Александр Самойлов. Его не стало в декабре 2020 года. Причина смерти — последствия коронавирусной инфекции. После экстренной госпитализации медики подключили мужчину к аппарату искусственной вентиляции легких. Но вернуть его к жизни не удалось.

Дмитрий Гусев

Kino-teatr.ru

Звезда «Глухаря» Дмитрий Гусев умер в своем авто 13 января 2021 года. По словам его агента Марии Крыжанской, актер не страдал никакими опасными заболеваниями. Накануне он участвовал в съемках, и состояние его здоровья не вызывало опасений. Дмитрий планировал отметить юбилей свадьбы в злополучный день. Выйдя со съемочной площадки, он сел за руль и поехал на встречу с супругой. Мужчину нашли без признаков жизни в машине, «уткнувшейся» в тротуар и в клубах дыма в 500 метрах от съемочной площадки. Нога актера удерживала педаль газа в нажатом состоянии…

Ранее 5-tv.ru рассказал, как режиссер Александр Кот прокомментировал странную смерть Дмитрия Гусева.