«Гениальный актер второго плана»: режиссер сериала «Обратная сторона луны» об умершем Дмитрии Гусеве

Киноактер Дмитрий Гусев был найден мертвым за рулем своего автомобиля недалеко от съемочной площадки.

Режиссер Александр Котт, у которого Гусев сыграл одну из своих наиболее известных ролей в фильме «Обратная сторона луны», рассказал 5-tv.ru, что артист не дождался достойной его таланта роли.

«Он актер невероятной силы, харизмы, тонкости, страсти. И по-человечески, знаете, очень простой и сложный — то, что мне всегда в нем импонировало <…> Он такой гениальный актер второго плана… Хотя, что такое второй план? Он актер первого плана, просто, видимо, не было той роли, которую он заслуживает. Прекрасный человек, очень жаль», — высказался Котт.

Дмитрий Гусев известен по фильмам «Физрук», «Склифосовский», «Марьина роща», «Воронины», «Метод Лавровой» и многоим другим.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, по предварительной информации 45-летний Дмитрий Гусев скончался от остановки сердца.