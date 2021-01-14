«Ехал на юбилей свадьбы»: новые подробности смерти актера Дмитрия Гусева

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Василий Заика
Эксклюзив 2 963

По словам агента Марии Крыжанской, незадолго до трагедии звезда сериалов «Глухарь» и «Обратная сторона Луны» прекрасно себя чувствовал.

Фото, видео: Kino-teatr.ru, 5-tv.ru

Агент скоропостижно скончавшегося 13 января в своей машине актера Дмитрия Гусева — Мария Крыжанская, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала подробности смерти знаменитости. По ее словам, 45-летний мужчина незадолго до трагедии прекрасно себя чувствовал.

Знаменитость принимал участие в съемках на юго-востоке Москвы. По окончании работы Дмитрий Гусев поспешил домой. В злополучный день он вместе с супругой планировал отметить юбилей со дня свадьбы. Актер вышел со съемочной площадки, сел в машину и поехал.

Вскоре очевидец обратит внимание на Chevrolet, который стоял, «уткнувшись» в тротуар, в клубах дыма. Внутри без признаков жизни находился Дмитрий Гусев. Его нога удерживала в нажатом состоянии педаль газа. Изначально казалось, что машина актера горит.

«Информацию, почему это случилось, я думаю, будут выяснять врачи. Совершенно точно известно, что он отъехал метров 500, видимо ему стало плохо. Он успел снять с газа и немножечко врезался в тротуар. Машина дымилась и увидели, что он умер. То ли рабочие, то ли гаишники — кто-то увидел. Там уже сидел Димочка не живой. Это видимо остановка сердца», — сказала Мария Крыжанская.

Агент добавила, что рабочий график Дмитрия Гусева был вполне щадящим. Больших физических и моральных нагрузок актер не испытывал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссер сериала «Обратная сторона луны» рассказал об умершем Дмитрии Гусеве.

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