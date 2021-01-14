Стали известны время и место прощания с актером Дмитрием Гусевым

С актером Дмитрием Гусевым, внезапно скончавшимся 13 января, можно будет попрощаться в стенах его родного театра. Как рассказал 5-tv.ru художественный руководитель Театра на Юго-Западе Олег Леушин, церемония назначена на 15 января. Также представитель культурного учреждения назвал дату похорон.

«Прощание состоится в здании театра по адресу проспект Вернадского 125, Театр на Юго-Западе, в 11 часов утра. И в час дня в церкви Архангела Михаила — это напротив театра, будет проходить отпевание», — рассказал художественный руководитель московского Театра на Юго-Западе.

Кроме того, Леушин рассказал, что похоронят Дмитрия Гусева, скорее всего на кладбище в районе Домодедова. Именно там артист проживал последние три года. Похороны назначены на 16 января.

Дмитрия Гусева российские зрители знают по работам в таких кинолентах и сериалах — «Физрук», «Склифосовский», «Марьина роща», «Воронины», «Метод Лавровой» и многие другие. Наибольшую известность ему принесла роль капитана милиции Игоря Жолобова в дуэте с Павлом Деревянко в картине «Обратная сторона луны».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гусев скончался по дороге на встречу с женой. В этот день супруги должны были отметить юбилей свадьбы.