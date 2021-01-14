Какие категории россиян смогут купить авто со скидкой до 375 тысяч рублей?

|
Алина Потёмкина
1 282

В России продлили льготную программу автокредитования до 2023 года.

Какие категории россиян смогут купить авто со скидкой до 375 тысяч рублей?

Фото: Depositphotos / VitalikRadko

Некоторые категории граждан России сохранят право получать льготное автокредитование до 2023 года. Об этом сообщает издание «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

По данным издания, речь идет о программе приобретения автомобилей отечественного производства. Льготы смогут получить семьи с одним ребенком, медицинские работники и те, кто сдал старую машину по программе трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. Скидка для них составит 10% от изначальной стоимости машины. Также преференции предоставлены жителям Дальнего Востока — скидка в 25%.

Максимальная сумма, компенсируемая государством, составит 375 тысяч рублей. Помимо отечественной сборки обязательным условием остается порог предельной цены на авто — полтора миллиона рублей, отмечает ФАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин одобрил продление скидки на оплату пошлин через портал госуслуг.

Читайте также

-14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
73.80
0.27 89.65
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:13
Эксперты ВОЗ смогут приступить к поиску источника первого заражения COVID лишь через две недели
19:58
Пилот «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов победил на одиннадцатом этапе «Дакара»
19:45
«Дважды останавливалось сердце»: Дрожжина оказалась на грани жизни и смерти
19:30
Собянин: Москва вернется к обычной жизни в мае
19:25
Президентские гранты первого в 2021 году конкурса получат две тысячи НКО
18:59
Погоня со стрельбой и инспектором ГИБДД на капоте: в Биробиджане ловили пьяного водителя — видео

Сейчас читают

Тотальное невезение: ТОП-3 знаков зодиака, которые могут потерять все в 2021-м
Чеканка по-взрослому: Любитель экстрима набивал мяч на путях метро Петербурга
ТОП-3 знака зодиака, представители которых сказочно разбогатеют в 2021 году
ТОП-5 знаков зодиака, которые ни за что не признаются в любви

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

В США одобрили резолюцию об отстранении Трампа от власти
Путин может озвучить послание к Федеральному собранию в ближайший месяц
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака