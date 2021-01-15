Новый избранник Лолиты, имя которого она не раскрывает, станет не последним и даже не предпоследним мужем певицы. Об этом музыкальный критик Сергей Соседов заявил в интервью «Собеседник.ru».

«Мне даже неинтересно знать, вышла она замуж или не вышла. Это не имеет значения ни для кого, и, мне кажется, даже для нее самой», — сказал Соседов.

Критик уверен, что даже если Лолита действительно вступила в шестой брак, то на нынешнем супруге она все равно не остановится. По его выражению, певица «коллекционирует мужей», и сейчас у нее новый «временный роман» на два-три, может быть, на пять лет. В любом случае это даже не предпоследний супруг, их еще будет очень-очень много, считает Соседов.

«Она такой человек: ей нужны разные краски, разные блюда, разные соусы и разные мужчины. Это такой тип женщин. Она может говорить, что ищет одного и на всю жизнь, но на самом деле это не так. Если бы она искала одного, уже давно бы его нашла. Лолита так устроена. Здесь нет ничего предосудительного и странного. Это все старо как мир», — рассуждает критик.

В прошлом году певица со скандалом рассталась со своим пятым мужем — тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, а самым длительным у нее был брак с продюсером и телеведущим Александром Цекало, с которым они были вместе 12 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о признании Лолиты в очередном — шестом — замужестве.