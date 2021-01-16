Вдову Михаила Задорнова удивила странная находка в вещах мужа. Как сообщает ФАН, Елена Бомбина через три года после ухода писателя-сатирика из жизни выпустила книгу воспоминаний. В ней супруга любимца россиян рассказывает о 30 годах совместной жизни.

Вторая жена родила Михаилу Задорнову дочь Елену. Сатирик безумно любил наследницу. Имя девочке было дано в честь матери писателя Елены Мельхиоровны. Знаменитость в последние годы шутил, что в старости в доме хоть кто-то да откликнется на имя «Лена».

Елена Бомбина рассказала в книге о личном моменте, о котором никогда не говорила на публике. После похорон Михаила Задорнова родственники обнаружили в его вещах чемодан, закрытый на кодовый замок. Вдова писателя отмечает, что содержимое шокировало близких людей.

«Среди различных сокровищ мы нашли маленькие рукавички и локоны волос девочки», — пишет супруга сатирика.

Жена знаменитости призналась, что, увидев маленькие варежки, она не смогла сдержать эмоций и заплакала навзрыд.

Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 в московской клинике на 70-м году жизни в результате опухоли мозга. 15 ноября в латвийской Юрмале прошли похороны сатирика.

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