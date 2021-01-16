ТОП-5 знаков зодиака мужчин, которым можно доверить ремонт

Некоторым людям проще вызвать и оплатить мастера, чем сделать ремонт самостоятельно. Но среди мужчин есть такие, у которых руки растут из правильного места. Астрологи назвали представителям каких знаков зодиака под силу как приклеить обои, так и поменять розетки в доме.

Овен

Мужчины-Овны к ремонту подходят ответственно. Если они что-то не умеют, то обязательно этому научатся. Причем быстро. Все потому, что Овнам всегда интересно узнавать что-то новое, а также улучшать существующие навыки. Представителей этого знака не нужно заставлять или торопить. Они со всем справятся самостоятельно.

Телец

Мужчины-Тельцы часто отлынивают от дел и не любят, когда их заставляют. Но если ремонт их заинтересовал, то Тельцов уже не остановить. Полезное в благоустройстве качество — разумная экономия. О ней эти мужчины знают многое, если не все. Они готовы долго искать обои желаемой текстуры, но по меньшей цене, а сантехнику могут подождать и из Китая.

Близнецы

Мужчины этого знака зодиака могут работать на одном лишь энтузиазме. Они смело берутся за ремонт и увлекаются процессом. Их главный минус — неусидчивость и любовь к перемене деятельности. Особенно, когда долго приходится ждать результатов своей работы. А если у мужчины-Близнеца что-то не получится, то он может сразу закончить ремонт и бросить все, как есть.

Дева

Мужчинам-Девам себя лучше не доверять, а вот ремонт как раз можно. Они созданы для того, чтобы работать руками. Дева сделает всю строительную работу качественно и безупречно. Представители этого знака зодиака будут дотошно подбирать материалы и смогут сэкономить там, где, казалось бы, это невозможно сделать. Единственный минус Дев — нерасторопность.

Рыбы

Им в ремонте равных нет. Настолько, что мужчины-Рыбы имеют все шансы стать хорошими прорабами. Единственный их минус заключается в том, они очень долго запрягают. Зато потом, когда все же начинают работу, то делают ее качественно. Мужчины, родившиеся под знаком Рыбы, любят, когда их хвалят, пишет издание «Лиза».

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