Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 января

Астролог Сергей Седашёв в беседе с 5-tv.ru рассказал, что в период с 18 по 24 января 2021 года представители многих знаков зодиака продолжат чувствовать некоторую напряженность. Конфликтность, непримиримость в борьбе, противоречия между старым и новым, да и просто вспышки агрессии и нетерпеливости могут преследовать многих из нас.

Немного сглаживать ситуацию будет Венера, которая принесёт романтический настрой, склонность к любви и творчеству.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам неделя будет благоприятствовать в умственной работе, переговорах, перемещениях. Острый ум, сообразительность, убедительная речь помогут вам в делах. Однако более важное влияние недели — это сложности и неудачи в личной жизни. Возможны эмоциональная неудовлетворенность, ссоры и конфликты на этой почве, неспособность найти подход к окружающим.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам неделя очень благоприятствует в личной жизни. Энергии любви, гармонии и наслаждения будут помогать в романтических отношениях. Однако, на предстоящей неделе вас может посещать особое упрямство, из-за чего будет сложно договориться с окружающими по принципиальным вопросам. Это может слегка портить картину.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов будет особо обостренное и точное мышление. Это поможет как по работе, так в личных отношениях и вообще в жизни. Вам легче, чем обычно договориться с окружающими, привести убедительные доводы, повлиять на них своим интеллектом и остроумием. Воспользуйтесь этими энергиями, чтобы достичь важных для вас договоренностей.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоящая неделя принесет неприятности в личной жизни. Сложность будут создавать эмоциональная неудовлетворенность, претензии к партнеру, невозможность разобраться, кто прав, а кто виноват. Также могут всплывать старые обиды и примешиваться к текущей ситуации.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя непростая. Возможно эмоциональное напряжение и нестабильность. Но главное в том, что каждое неаккуратно оброненное слово почему-то приводит к ссорам или конфликтам. Тщательно выбирайте слова или временно ограничьте разговоры с окружающими.

Дева — гороскоп на неделю

Девам неделя благоприятствует в любви. Энергии красоты и наслаждения будут сопутствовать вам везде: еда кажется особенно вкусной, природа особенно прекрасной, люди вокруг красивыми, а секс особенно упоительным. Наслаждайтесь и создайте себе запас хорошего настроения.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит непростая с эмоциональной точки зрения неделя. Возможно недопонимание с окружающими, некоторое отчуждение, отсутствие такой желанной для вас гармонии и взаимопонимания. И хотя вам легко все обсудить, понять и объяснить (положительное влияние Меркурия) — полное удовлетворение почему-то не возникает.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам неделя поможет выразить их страсть и вообще будет благоприятствовать в любви. Воспользуйтесь энергиями недели, чтобы улучшить или углубить ваши отношения. Однако, по возможности, лучше делать это без слов — разговоры могут быть путаными, непонятными и никуда не приводить. Устройте романтическое свидание или вручите партнеру приятный подарок.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам на предстоящей неделе хорошо бы заняться развитием своих ораторских способностей. Чаще выступайте с речами, влияйте на окружающих своими идеями, доказывайте, аргументируйте, убеждайте. Неделя также хороша для умственной работы — например, если вам нужно что-то спланировать или обдумать.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоящая неделя обещает расцвет любви. Эмоциональное состояние позитивное и будет подталкивать вас наладить взаимопонимание с окружающими, провести эти дни в гармонии и согласии. В первой половине недели, правда, возможны перепады настроения. Но в целом эти семь дней для вас позитивные.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя будет насыщена главным образом умственной активностью. За эту неделю вы можете написать диссертацию или научный труд. Сделать новые открытия и поразить окружающих своим остроумием. С точки зрения умственной активности для вас — это возможно самая важная неделя в году. Воспользуйтесь этими энергиями, если хотели обдумать или открыть что-то очень важное.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоящая неделя принесет особую мягкость и нежность, которые могут ощущаться как вера в лучшее, вера в людей, вера в возможность мира и гармонии между ними. И вообще как обретение смысла жизни. Неделя очень хороша для создания и развития романтических отношений. Эти положительные энергии также подходят для творчества.

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