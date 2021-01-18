«Пиарщик в истерике»: сын Алибасова о слухах, что его отца держат взаперти

PR-директор Бари Алибасова, Вадим Горжанкин, и адвокат его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной — Юлия Вербицкая-Линник — сообщили, что родной сын якобы силой удерживает продюсера дома. Они говорили, что с 16 января не могут выйти на связь с Алибасовым, потому что этому препятствует его сын, Бари Алибасов-младший.

Бари Бариевич рассказал 5-tv.ru свою версию происходящего и ответил на самые популярные в сети вопросы о состоянии своего знаменитого отца.

«Пиарщик в истерике»

Алибасов-младший поведал, что уволил Вадима Горжанкина — того нанимали на определенных условиях. Но PR-директор, по его словам, стал действовать самостоятельно.

«Папа, сами знаете, у меня может быть не в самом адекватном состоянии. Ключевые решения принимать не может, — уточнил Бари Бариевич. — Горжанкин этим воспользовался и начал получать деньги от каналов, продавать видео с папой, в обход кассы студии Бари Алибасова».

После нескольких несогласованных PR-скандалов с участием отца терпение Алибасова-младшего лопнуло. Последнюю точку поставил сам Горжанкин, когда приехал со СМИ на квартиру работодателя, чтобы устроить новые съемки без ведома сына продюсера.

«Поэтому вчера в квартире появилась охрана, и вчера был Горжанкин уволен. Он больше никакого отношения к семье Алибасовых не имеет, — категорично заявил Бари-младший. — Все, что он сейчас делает — это пиарщик в истерике. Потому что это был его единственный доход, а он сейчас остается просто с голой жопой».

Здоровье Бари Алибасова

После отравления «Кротом», избиениями и принудительным лечением состояние Бари Алибасова остается тяжелым. По словам сына, продюсер может сам себя обслуживать и ходить в магазин, но говорить о том, что он здоров, нельзя. Несмотря на частичное восстановление, есть несколько сценариев развития ситуации.

«Вот сейчас ждем — либо папа полностью оклемается и придет в себя, сможет заниматься хоть какой-то профессиональной деятельностью. Либо за ним через какое-то время придется ухаживать, — рассказал Бари-младший. — Где-то лучше, где-то хуже, ждем. Надеемся, что папа восстановится».

Недавно стало известно, что массажистка Виктория Полторацкая беременна от Бари Алибасова. Тот сначала очень радовался этим новостям. Но теперь появилась версия, что ребенок может быть вовсе не от создателя группы «На-На».

Бари-младший не может дать однозначного ответа, появится ли у него в скором времени брат или сестра.

«У меня папа человек любвеобильный, тут все, что угодно, может быть. Разные девушки у отца находятся постоянно в квартире. Сексуальную верность он Лиде не обещал хранить», — уточнил он.

Однако после скандала с Вадимом Горжанкиным Алибасов-младший намерен проверить и эту историю. Он полагает, что беременность могла быть коварным планом экс-пиарщика его отца.

«Стариковские отношения»

А вот слухи про ссоры и конфликты между Бари Алибасовым и его последней женой — актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной — сын продюсера опроверг. Он не является ее фанатом, но признает реальные факты.

«Они никогда и не ссорились, все ругачки по поводу Лидии — это были происки Горжанкина, — уточнил он. — PR Горжанкина, не согласованный с отцом, и Лидиной дочки (Ольги Шукшиной — Прим. ред.)».

Бари-младший был против мачехи только по причине риска лишиться четверти отцовского наследства.

«Уже шесть лет последних медики говорят, что папе осталось жить год. Учитывая эту ситуацию и их свадьбу, я воспринял их желание пожениться, особенно после появления Оли, как желание Оли получить контроль над Лидией и четвертью состояния отца, — пояснил он. — Которое, к слову, мы хотим передать в фонд одаренных детей Игоря Сандлера, чтобы отцовское наследие работало на страну, а не кто-то его получил бы и пропил».

Алибасов-младший подтвердил, что Новый год помирившиеся супруги провели вместе. Ранее об этом говорила и адвокат Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник. Сам Бари Бариевич на праздновании отсутствовал — не ладит с мачехой, да и мешать им не хотел.

«Новый год он провел с ней. И потом она опять к нему приезжала. У них шикарные стариковские отношения. Причем не только стариковские!» — рассказал он.

Сейчас Бари Алибасов в полной безопасности у себя дома. Сын счастлив, что ему удалось прекратить поток скандальных новостей участием его отца.

«Хорошо, что мне позвонили, у них строжайший запрет не пускать к нему никого, кроме действительно ближайших друзей меня и помощника», — уточнил он напоследок.

Ранее 5-tv.ru писал, что звездный адвокат Сергей Жорин переживает за жизнь Бари Алибасова.