Удар ниже пояса: Алибасов не уверен, что молодая любовница беременна от него

|
Егор Измалкин
1 103

Возлюбленная продюсера — Виктория Полторацкая — надеется получить 10 миллионов рублей в наследство для их будущего ребенка.

Удар ниже пояса: Алибасов не уверен, что молодая любовница беременна от него

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Продюсер Бари Алибасов заявил, что его молодая возлюбленная Виктория Полторацкая, которая находится на 13-й неделе «интересного положения», могла забеременеть не от него. Пара приняла участие в шоу «На самом деле».

Бари Каримович вспомнил, что после перенесенных им проблем со здоровьем медики предупреждали его о бесплодии.

«Врачи сказали: „Детей иметь у вас не получится“», — заявил он.

Однако Виктория настояла на том, что ждет ребенка именно от 73-летней звезды и призналась, что также планирует получить от основателя группы «На-На» крупную сумму денег.

«Требую официального признания детей, чтобы он впоследствии оставил им свое имущество. Мы договорились, что при рождении ребенка Бари оставит для него 10 миллионов рублей», — заявила она.

Instagram @alibasov_nana

При этом пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин утверждает, что та уже похитила у возлюбленного 15 миллионов. К тому же, считает он, Виктория постоянно ведет переписку с другими мужчинами и имеет связи на стороне. Однако Бари Каримовича это не смутило.

Дать ответ на вопрос об отцовстве будущего ребенка должна была генетическая экспертиза, однако ее результаты удивили гостей передачи — установить родство не удалось, так как у специалистов не получилось выявить ДНК плода из крови матери. Многие обвинили девушку в том, что она специально испортила анализы. Однако Виктория согласилась на вторую экспертизу.

Об отношениях Алибасова и его массажистки Полторацкой стало известно осенью прошлого года. Их роман, подробностями которого пара подробно делилась в соцсетях, развивался на фоне развода продюсера с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Брак актрисы и продюсера был расторгнут 24 декабря.

Как писал 5-tv.ru ранее, Алибасов уже подобрал имя для будущего наследника.

Читайте также

-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.52
0.64 90.81
0.02
Астролог назвала три главных урока, которые преподаст человечеству 2021 г...

Последние новости

22:10
Мать водителя грузовика, протаранившего автобус с военными, настаивает на его невиновности
21:54
Четверо военных погибли, 42 пострадали в ДТП с грузовиком в Подмосоквье
21:43
«Одноклассники» рассказали об активности пользователей на новогодних каникулах
21:27
«Мне ничего не остается»: Зверев решил пойти в Госдуму от Бурятии
21:12
США ввели санкции против Украины из-за вмешательства в выборы
20:58
«Окститесь!» — российский летчик высмеял китайцев за критику Су-57

Сейчас читают

«Успех российской дипломатии»: политолог об итогах переговоров Путина, Пашиняна и Алиева
Зарплаты Бузовой и Бородиной сократились в два раза после закрытия «Дома-2»
Умер легендарный психиатр-криминалист из «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов
Володина рассказала, в какие годы родились те, кто станет богат в 2021-м

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Умер легендарный психиатр-криминалист из «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов
Три прокола: в России хотят вернуться к советской системе лишения прав водителей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака