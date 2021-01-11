Удар ниже пояса: Алибасов не уверен, что молодая любовница беременна от него

Продюсер Бари Алибасов заявил, что его молодая возлюбленная Виктория Полторацкая, которая находится на 13-й неделе «интересного положения», могла забеременеть не от него. Пара приняла участие в шоу «На самом деле».

Бари Каримович вспомнил, что после перенесенных им проблем со здоровьем медики предупреждали его о бесплодии.

«Врачи сказали: „Детей иметь у вас не получится“», — заявил он.

Однако Виктория настояла на том, что ждет ребенка именно от 73-летней звезды и призналась, что также планирует получить от основателя группы «На-На» крупную сумму денег.

«Требую официального признания детей, чтобы он впоследствии оставил им свое имущество. Мы договорились, что при рождении ребенка Бари оставит для него 10 миллионов рублей», — заявила она.

Instagram @alibasov_nana

При этом пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин утверждает, что та уже похитила у возлюбленного 15 миллионов. К тому же, считает он, Виктория постоянно ведет переписку с другими мужчинами и имеет связи на стороне. Однако Бари Каримовича это не смутило.

Дать ответ на вопрос об отцовстве будущего ребенка должна была генетическая экспертиза, однако ее результаты удивили гостей передачи — установить родство не удалось, так как у специалистов не получилось выявить ДНК плода из крови матери. Многие обвинили девушку в том, что она специально испортила анализы. Однако Виктория согласилась на вторую экспертизу.

Об отношениях Алибасова и его массажистки Полторацкой стало известно осенью прошлого года. Их роман, подробностями которого пара подробно делилась в соцсетях, развивался на фоне развода продюсера с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Брак актрисы и продюсера был расторгнут 24 декабря.

Как писал 5-tv.ru ранее, Алибасов уже подобрал имя для будущего наследника.