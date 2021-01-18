Убегали с детьми на руках — видео схода лавины в КЧР

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Светлана Шевченко
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На месте природного ЧП продолжаются поисковые работы.

Фото, видео: Instagram @androsov999

Момент схода лавины на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкессии попал на видео. На кадрах видно, как мужчина, схватив ребенка, убегает от несущейся на них снежной угрозы и в последнюю минуту накрывает его своим телом.

«Идет! Идет лавина! Смотри, закрыл! Сюда бегите! Закрыл телом своим!» — кричат за кадром шокированные очевидцы.

По последним данным, спасены шесть человек. Прошла информация об одном погибшем, но официального подтверждения информации об этом нет.

Известно, что сход лавины был принудительным, но что-то пошло не так и она сошла на отдыхающих. На месте ЧП в горнолыжном курорте «Домбай» продолжают работать спасатели МЧС и волонтеры.

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