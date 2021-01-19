Владимир Путин окунулся в крещенскую прорубь в Подмосковье — видео
Президент России сегодня утром принял участие в одном из главных христианских праздников — Крещение Господне.
Фото, видео: Kremlin.ru; 5-tv.ru
Владимир Путин окунулся в крещенскую прорубь в Подмосковье. Президент России сегодня утром принял участие в одном из главных христианских праздников — Крещение Господне.
В беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что Путин «традициям не изменяет» и каждый год принимает участие в крещенских купаниях.
«Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция», — подчеркнул спикер Кремля.
Например, в 2018 году он окунался в иордань на озере Селигер после посещения мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. К слову, именно тогда было впервые объявлено о том, что Владимир Путин придерживается традиции этого христианского праздника на протяжении нескольких лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как проходят крещенские купания в России в условиях пандемии коронавируса.
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