США связали освоение Луны с обеспечением военного превосходства в космосе

Американские военные допустили боевые действия в окололунном пространстве

Настоящая лунная истерия накрыла американских генералов. Глава генштаба и советник Трампа призвал готовиться к звездным войнам. И это не сценарий очередного голливудского фильма, а реальные планы руководства США. После заявлений о наличии орбитального оружия подобные слова уже не кажутся случайными. Так совпало, что именно сейчас НАСА ускорило свою программу по освоению спутника Земли. На Луне в перспективе появится целый город. Но точнее — военная база. Вот только с кем Америка собирается сражаться в космосе — узнал корреспондент «Известий» Александр Терехин.

Будто случайно брошенная фраза американского генерала выглядит частью пиар-компании. Физически США на Луне еще даже не представлены. Но это не мешает вопреки всем договоренностям во всеуслышание объявить ее поверхность своей собственностью. Намеки на военное присутствие, по всей видимости, должны окончательно убедить конкурентов в том, что Трамп в своих намерениях настроен серьезно.

«Нам необходимо уметь вести боевые действия и побеждать, начиная с морского дна и вплоть до окололунного пространства, в воздушной сфере, в космической сфере», — говорит генерал ВВС США Дэн Кейс.

Но с кем, за что и главное какими средствами воевать? Вот ведь еще пару дней назад другой американский военный рассказал о некоем космическом оружии уже выведенном на орбиту. Так в чью сторону смотрит его дуло? Лунные интересы США уже давно вышли за пределы научных. В своей космической программе они прямо говорят: мы должны быть первыми.

«Превосходство в космосе — не подлежащая обсуждению необходимость для американского доминирования», — уверен генерал космических сил США Дуглас Схисс.

Интерес к Луне проснулся в Штатах вместе с планами освоения Марса. Земной спутник должен стать перевалочной базой. За десять лет там появится целый город. Склады, дома, стартовые площадки. Американские ученые даже разрабатывают специальный лунный реактор — солнечные панели там использовать невозможно.

С точки зрения космической логистики Луна — идеальная площадка. В первую очередь, из-за низкой гравитации. Разница с Землей в шесть раз, а это значит, что ракете нужно преодолеть гораздо меньше сопротивления на старте. Больше топлива остается, чтобы добраться до нужной точки.

Но желающих освоить космос и без США достаточно. Китай разрабатывает собственную программу. Под будущую базу даже присмотрели участок на южном полюсе луны. К 2030-му году уже планируют отправить и людей. Вот США в ответ и грозят оружием.

«Там предусматривается, что будут размещены спутники с боевыми лазерами. Этого тоже в принципе будет вполне достаточно для того, чтобы выводить космические аппараты других стран из строя, ну и повреждать баллистические ракеты», — говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

Очевидно, что к возможным звездным войнам потенциальным противникам нужно готовиться уже сейчас. Поэтому о милитаризации космоса и заговорили люди в погонах. Луна — это не столько про престиж, сколько про миллиарды долларов. США собираются продавать доступ к лунной инфраструктуре.

Неслучайно из их космической программы исчезло слово «бесплатно» и появилось: «для коммерческого использования». Штаты не имеют права присвоить Луну себе, но договоры не запрещают обосноваться там американскому бизнесу.

«Если мы изучаем Луну, то здесь подход такой общепринятый, который регулируется решениями ООН. Луна принадлежит всем. То есть никто не имеет приоритетов в использовании Луны. Но это пока в научных целях. А если там появляется финансовый интерес, то уже подход, конечно, должен измениться», — говорит доцент базовой кафедры физики космоса Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Любопытно, что сами США два года назад обвиняли Россию в размещении космического оружия. В том числе и ядерного, что запрещено международным договором о космосе. Но кажется штаты в очередной раз показывают — они первыми готовы нарушить условия.

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