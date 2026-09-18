«Бесстрашный и голодный»: Хабенский назвал принцип настоящего артиста

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 190 0

Актер рассказал о важности творческого поиска.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Константин Хабенский рассказал о принципе настоящего творца

Народный артист РФ Константин Хабенский заявил, что художник должен оставаться голодным — но речь идет не о физическом голоде, а о стремлении к новым открытиям в творчестве. Об этом актер рассказал корреспонденту 5-tv.ru на открытии цикла вечеров «Моя школа» содружества выпускников Школы-студии МХАТ.

«Ну первые пять лет — да. Обязательно. Потом может не протянуть. Вы знаете, не надо путать голод физический с голодом творческим. Вот это происходит сплошь и рядом», — сказал Хабенский.

Артист отметил, что речь идет о внутренней потребности художника развиваться, пробовать новое и не останавливаться на достигнутом. По его словам, именно такой творческий интерес помогает сохранять движение вперед.

«Разговор шел о творческом голоде. Художник должен быть голодным до новых работ, до тех вещей, которые он еще не испытал», — рассказал народный артист РФ.

Хабенский добавил, что настоящий художник должен сохранять смелость и готовность к новым вызовам.

«Он должен быть бесстрашный и голодный», — отметил актер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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«Бесстрашный и голодный»: Хабенский назвал принцип настоящего артиста

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