«Легкие поражены на 70 и 40%»: Помощник Малафеева о его госпитализации с COVID

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 037

Экс-вратаря «Зенита» повезли в больницу в связи с плохим самочувствием.

Фото, видео: Instagram @malafeev16ru

Личный помощник бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева Олег Логинов подтвердил информацию о его госпитализации в интервью 5-tv.ru.

«У него неделю была температура 38, в начале болезни было поражение легких 15%. Только сегодня выявилось более тяжелое поражение легких: одно 70%, другое -45%. В больницу сейчас отвозят, в какую, пока не знаю», — сообщил он.

При этом Логинов добавил, что со слов самого Малафеева, спортсмен стал себя чувствовать значительно хуже, однако пока для него это терпимо. 

Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых голкипер стал четырехкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015), трехкратным обладателем Кубка России (1999, 2010, 2016), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). 

 

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