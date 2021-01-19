«Легкие поражены на 70 и 40%»: Помощник Малафеева о его госпитализации с COVID

Личный помощник бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева Олег Логинов подтвердил информацию о его госпитализации в интервью 5-tv.ru.

«У него неделю была температура 38, в начале болезни было поражение легких 15%. Только сегодня выявилось более тяжелое поражение легких: одно 70%, другое -45%. В больницу сейчас отвозят, в какую, пока не знаю», — сообщил он.

При этом Логинов добавил, что со слов самого Малафеева, спортсмен стал себя чувствовать значительно хуже, однако пока для него это терпимо.

Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых голкипер стал четырехкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015), трехкратным обладателем Кубка России (1999, 2010, 2016), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008).