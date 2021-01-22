«Она алкоголичка»: мама Давы встала на защиту сына и унизила Ольгу Бузову
Телеведущая сообщила о расставании с рэпером после своего дня рождения. Бузова призналась, что возлюбленный издевался над ней.
Фото: Instagram @buzova86; 5-tv.ru
Ольга Бузова объявила о разрыве с рэпером Давидом Манукяном после своего дня рождения. Пара поссорилась во время вечеринки в честь 35-летия Ольги. Звезда публично обвинила Манукяна в насилии над ней и постоянных изменах с девушками легкого поведения, пишет сайт Teleprogramma.pro.
Поклонники поющей ведущей буквально «напали» на мать блогера в Instagram. Там-то Анна Манукян и сказала, все что думает об Ольге.
«Она конченая *****, алкоголичка»;
«Оля сестру до инсульта довела, теперь за Давку взялись»;
«И Тарасов бил, и она сейчас пьяная перед всей страной сторис строчит», — написала родительница Давы.
Фанатов Бузовой очень разозлило поведение мамы и сына. Они бросились на защиту Ольги и стали обвинять Анну в плохом воспитании своего ребенка. После долгих дискуссий с ними Манукян отключила комментарии на своей странице.
Свое мнение о расставании поющей ведущей и блогера 5-tv.ru рассказала экс-участница «Дом-2», телеведущая и блогер Нэлли Ермолаева. Девушка отметила, что очень любит и уважает Бузову за ее трудолюбие и харизму, но Ольге не стоило выносить «сор из избы».
«Как бы она не хотела скрывать то, что у нее происходит, но это, видимо, невозможно. Такая красивая история, все мы замечали ее в течение больше, чем года. И история на Мальдивах, тайная свадьба. И все уже держали кулачки и ждали, наверное, пополнения. Но тут внезапно произошло что-то, что невозможно, видимо, скрыть. Хотя я считаю, что это не правильно, и если действительно были очень сильные чувства и сильная любовь, а я в это верю, то независимо от того, сколько было обид друг на друга, и кто конкретно виноват, нужно это оставить за занавесом тайны», — рассказала Ермолаева.
Коллега Ольги Бузовой добавила, что неизвестно, помирятся ли возлюбленные, но от публичной «грязи», которой уже наполнилась история, избавиться будет сложно.
«С двух сторон нужно держать определенный нейтралитет и не нужно вдаваться в такую грязь. Из красивой картинки, красивой истории все превращается в такой вот пасмурный балаган», — подытожила блогер.
Ранее 5-tv.ru писал, что психолог выявила у брошенной Бузовой амбивалентность.
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